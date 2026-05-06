Tổng thống Ukraine thăm Bahrain

(Baothanhhoa.vn) - Theo tờ The Kyiv Post ngày 6/5, Ukraine và Bahrain đã nhất trí mở đại sứ quán tại mỗi nước, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế, trong bối cảnh Kiev mở rộng quan hệ với khu vực Vùng Vịnh.

Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Manama. Ảnh: Kyiv Post.

Thỏa thuận được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Bahrain, nơi ông hội đàm với Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Trọng tâm các cuộc đàm phán tại thủ đô Manama là đề xuất “Thỏa thuận thiết bị bay không người lái”, hướng tới chia sẻ kinh nghiệm và năng lực ứng phó các mối đe dọa trên không. Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, hai bên cũng thảo luận tăng cường hợp tác nông nghiệp, mở rộng hiện diện ngoại giao và hướng tới miễn thị thực song phương.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cũng đề cập tình hình an ninh gần đây tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh mối liên hệ với môi trường an ninh châu Âu. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực tăng cường ổn định và hợp tác, đồng thời cho biết nước này đang từng bước tham gia cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực an ninh.

Động thái tăng cường tiếp cận Bahrain diễn ra sau khi Kiev ký kết một loạt thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng thời hạn 10 năm với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar. Các thỏa thuận này tạo nền tảng cho một sáng kiến rộng hơn, tập trung vào xuất khẩu vũ khí, hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái, cũng như thiết lập các dây chuyền sản xuất tại Ukraine và khu vực Vùng Vịnh.

Ukraine kí kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Saudi Arabia. Ảnh: FDD.

Diễn biến này cho thấy sự điều chỉnh đáng chú ý trong định hướng chính sách đối ngoại của các quốc gia Vùng Vịnh. Trong bối cảnh các thách thức an ninh gia tăng từ Iran và các lực lượng liên quan, các nước trong khu vực ngày càng quan tâm tới những công nghệ và kinh nghiệm được Ukraine phát triển trong điều kiện thực tế, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận.

Nguồn: Kyiv Post.

    Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm Trung Đông

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/3 đã bất ngờ tới Saudi Arabia trong chuyến thăm không báo trước, nhằm tiến hành các cuộc gặp được mô tả là “quan trọng”, trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia Trung Đông.

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ và vịnh Aden

(Baothanhhoa.vn) - Pháp cho biết nước này đang triển khai cụm tàu tác chiến tàu sân bay do tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle dẫn đầu tới khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong khuôn khổ các phương án chuẩn bị cho khả năng bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.
Đức thúc giục cải tổ cơ chế đồng thuận của EU

(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul mới đây cho biết, nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối đang tạo ra những rào cản đáng kể trong quy trình ra quyết định về an ninh của Liên minh châu Âu (EU). Trước thực trạng này, ông Johann Wadephul kêu gọi cải cách cơ...
Khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị cấp cao ASEAN

(Baothanhhoa.vn) - Các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 7/5 nhóm họp tại thành phố Cebu của Philippines trong bối cảnh khu vực đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông. Vấn đề an ninh năng lượng và lương...
