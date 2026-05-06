Tổng thống Ukraine thăm Bahrain

Theo tờ The Kyiv Post ngày 6/5, Ukraine và Bahrain đã nhất trí mở đại sứ quán tại mỗi nước, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế, trong bối cảnh Kiev mở rộng quan hệ với khu vực Vùng Vịnh.

Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa đón tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Manama. Ảnh: Kyiv Post.

Thỏa thuận được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Bahrain, nơi ông hội đàm với Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Trọng tâm các cuộc đàm phán tại thủ đô Manama là đề xuất “Thỏa thuận thiết bị bay không người lái”, hướng tới chia sẻ kinh nghiệm và năng lực ứng phó các mối đe dọa trên không. Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, hai bên cũng thảo luận tăng cường hợp tác nông nghiệp, mở rộng hiện diện ngoại giao và hướng tới miễn thị thực song phương.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cũng đề cập tình hình an ninh gần đây tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh mối liên hệ với môi trường an ninh châu Âu. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực tăng cường ổn định và hợp tác, đồng thời cho biết nước này đang từng bước tham gia cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực an ninh.

Động thái tăng cường tiếp cận Bahrain diễn ra sau khi Kiev ký kết một loạt thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng thời hạn 10 năm với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar. Các thỏa thuận này tạo nền tảng cho một sáng kiến rộng hơn, tập trung vào xuất khẩu vũ khí, hợp tác sản xuất thiết bị bay không người lái, cũng như thiết lập các dây chuyền sản xuất tại Ukraine và khu vực Vùng Vịnh.

Ukraine kí kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Saudi Arabia. Ảnh: FDD.

Diễn biến này cho thấy sự điều chỉnh đáng chú ý trong định hướng chính sách đối ngoại của các quốc gia Vùng Vịnh. Trong bối cảnh các thách thức an ninh gia tăng từ Iran và các lực lượng liên quan, các nước trong khu vực ngày càng quan tâm tới những công nghệ và kinh nghiệm được Ukraine phát triển trong điều kiện thực tế, nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận.

Thanh Giang

Nguồn: Kyiv Post.