Israel chỉ trích Tổng thống Belarus bài Do Thái sau bình luận về Gaza

Bộ Ngoại giao Israel mới đây đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, cáo buộc ông có phát ngôn mang tính bài Do Thái sau khi so sánh hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza với những thảm họa trong lịch sử Do Thái.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RT

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Arabiya, ông Lukashenko bày tỏ quan ngại về tình hình tại Gaza, cho rằng Israel cần thận trọng hơn trước sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế liên quan đến chiến dịch quân sự tại vùng lãnh thổ của người Palestine.

Nhà lãnh đạo Belarus nhận định những diễn biến tại Gaza đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn cầu và đề cập đến những tranh luận về ký ức lịch sử liên quan đến nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng cho rằng Gaza đã bị tàn phá nghiêm trọng và chỉ trích các đề xuất về việc tái thiết khu vực này theo hướng phát triển du lịch sau xung đột.

Những bình luận của Tổng thống Lukashenko được cho là đề cập đến các ý tưởng từng được đưa ra về việc thay đổi diện mạo Gaza sau chiến sự, trong đó có đề xuất biến khu vực ven biển này thành một trung tâm phát triển mới.

Bộ Ngoại giao Israel sau đó đã bác bỏ các phát biểu của Tổng thống Belarus, gọi đây là những nhận xét “không thể chấp nhận” và “đáng lo ngại”. Cơ quan này cho rằng việc so sánh nạn diệt chủng người Do Thái với cuộc xung đột hiện nay là sai lệch, đồng thời cáo buộc ông Lukashenko lặp lại những luận điểm mang tính định kiến.

Binh lính Israel tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Belarus chưa đưa ra phản hồi chính thức trước cáo buộc từ Israel. Tuy nhiên, ông Lukashenko từng nhiều lần phủ nhận việc có quan điểm bài Do Thái, đồng thời tiếp tục chỉ trích các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza. Tranh cãi ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Gaza tiếp tục gây chia rẽ quốc tế. Israel khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hamas sau vụ tấn công ngày 7/10/2023, trong khi nhiều tổ chức quốc tế và một số chính phủ cáo buộc các hoạt động quân sự của Israel gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường.

Israel bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đó là những chỉ trích mang động cơ chính trị và khẳng định quyền tự vệ của nước này.

Lê Hà.