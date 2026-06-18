Ông Trump đề xuất Mỹ, Nga và Trung Quốc đàm phán cắt giảm kho vũ khí hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận với Nga và Trung Quốc nhằm giảm quy mô các kho vũ khí hạt nhân của ba nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp. Ảnh: Tass

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Pháp ngày 17/6, ông Trump cho rằng việc cắt giảm vũ khí hạt nhân là điều cần thiết và có lợi cho an ninh toàn cầu.

Tổng thống Mỹ nhận định hiện Washington đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, Nga đứng thứ hai, trong khi Trung Quốc đang tăng cường năng lực hạt nhân và có thể đạt quy mô tương đương trong vài năm tới nếu tiếp tục tốc độ phát triển hiện nay.

Tổng thống Trump phát biểu: “Chúng ta nên đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Điều đó sẽ rất tốt. Chúng ta không cần quá nhiều vũ khí có khả năng hủy diệt như vậy”, đồng thời nhấn mạnh thế giới không cần duy trì lượng vũ khí đủ khả năng gây ra sự tàn phá ở mức quá lớn.

Ông Trump cho biết một trong hai quốc gia mà Mỹ muốn đàm phán có thái độ tích cực hơn đối với ý tưởng này, nhưng không nêu rõ đó là nước nào. Theo ông, một thỏa thuận chỉ có thể đạt được khi cả ba cường quốc cùng tham gia.

Mỹ đề xuất đàm phán với Nga và Trung Quốc về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Ảnh: CEFA

Đề xuất của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh vấn đề kiểm soát vũ khí chiến lược tiếp tục là chủ đề được cộng đồng quốc tế quan tâm. Nga và Mỹ hiện vẫn là hai quốc gia sở hữu phần lớn kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, trong khi Trung Quốc đang mở rộng năng lực răn đe hạt nhân. Các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa các cường quốc từng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ chạy đua hạt nhân. Tuy nhiên, những bất đồng về an ninh và quan hệ quốc tế khiến việc đạt được các thỏa thuận mới gặp nhiều thách thức.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vì giữ lập trường trung lập trong cuộc xung đột với Iran, cho rằng hai nhà lãnh đạo này không cản trở các nỗ lực của Washington nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran. Tổng thống Mỹ nói: “Tôi muốn cảm ơn Trung Quốc, cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi đã trao đổi với ông ấy và ông ấy giữ lập trường trung lập, hoàn toàn trung lập. Tôi rất trân trọng điều đó. Tôi cũng muốn cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin vì lập trường trung lập của ông ấy”.

Lê Hà.