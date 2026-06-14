Tin vào pháp luật, chứ không phải những tiếng rỉ tai

Ngạn ngữ có câu “Cuộc sống và lòng tin chỉ bị mất có một lần” nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm giữ gìn thứ thiêng liêng, quý giá này. Thế nhưng trong cuộc sống lại có rất nhiều người tin rằng, có mất rồi sẽ có được, nên cứ thế lao theo.

Liên quan đến niềm tin bị đánh cắp, VTV vừa phát loạt phóng sự động trời về việc lợi dụng lòng tin của người đầu tư để trục lợi từ cái gọi là hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Loại hợp đồng ma quái này được giăng ra ngay giữa lòng các đô thị lớn, nơi dân trí khá cao, nhắm vào niềm tin và khối tài sản tích cóp cả đời của nhiều người. Còn bên kia là những nhân viên tư vấn bất chấp mọi ranh giới đạo đức và pháp luật. Họ sử dụng vỏ bọc văn minh, thông thái, rót những lời đường mật để lấy lòng tin và hệ quả là nhiều người đã sập bẫy. Càng mất càng muốn thu về bằng việc tiếp tục đầu tư, tiếp tục rót tiền cho những kẻ lừa đảo, có người bị mất lên tới 17 tỷ đồng thông qua 43 bản hợp đồng mà bây giờ đã trở thành mớ giấy lộn.

Tương tự, những người tham gia vào các đường dây hụi họ cũng thế, đều bị lừa trắng tay. Nhưng sau khi bị lừa họ vẫn tìm cách huy động tiền để tham gia ở lần sau vì họ tin là họ đã có kinh nghiệm, đã rất tỉnh đòn, có thể khắc chế được chủ họ.

Mấy năm trước trên địa bàn Thanh Hóa đã có nhiều vụ vỡ hụi với số tiền rất lớn. Nhiều người tin rằng “đổ vỡ là mẹ của thành công”, qua các vụ vỡ hụi nhiều người sẽ tỉnh ra, chẳng còn ai dám tham gia cái trò trốn tìm tập thể ấy nữa. Nhưng dường như có vẻ những người này đã nhầm. Người tự nguyện chơi hụi và chủ động theo hụi vì trên hết họ có niềm tin chủ hụi là người địa phương, họ đã biết rất rõ họ hàng thân thích, thì có thể chạy đi đâu được. Hơn nữa, cơ sở của niềm tin là chủ hụi từng trả lãi rất sòng phẳng trước đó... Nhưng vượt lên tất cả mọi thứ, cuối cùng niềm tin đã vỡ vụn, những người mất tiền chỉ còn biết thẫn thờ than trách bản thân và chờ vào một phép màu có thể xảy ra, là biết đâu vì sự tín nhiệm mà chủ hụi xuất hiện trở lại trả lãi cho họ sòng phẳng như ban đầu.

Quả thật là hão huyền. Nhưng trớ trêu thay, điều hão huyền ấy vẫn xuất hiện, lấn át đi một niềm tin rất quan trọng: Niềm tin vào quy định của pháp luật.

Thì đấy thôi, hãy nhìn vào các vụ vỡ hụi, ban đầu các con hụi dù mất tiền nhưng rất ít ai báo với cơ quan công an cả. Vì họ nghĩ rằng, báo cơ quan công an thì chủ hụi sẽ bị bắt, chẳng còn ai trả tiền cho họ nữa. Vậy nên, thà im lặng và chờ đợi, thậm chí tiếp tục đầu tư còn hơn. Vì niềm tin ấy mà nhiều người cả đời nuôi hy vọng, đuổi hình bắt bóng.

Trong các vụ việc này số tiền bị đánh cắp với mỗi người là khá lớn, nhưng có lẽ đáng sợ hơn, thứ bị đánh cắp lớn nhất và hơn cả chính là niềm tin. Sau vụ việc lừa đảo hợp đồng sử dụng kỳ nghỉ, nhiều nạn nhân đã xuất hiện trên ống kính truyền hình để nói rằng chẳng có điều gì tự nhiên đến cả. Niềm tin là điều cần, nhưng phải có cơ sở, mà cơ sở lớn nhất đó là phải dựa vào các quy định của pháp luật. Họ đã sai và phải hối hận đến cuối cuộc đời. Nhưng như thế vẫn chưa phải là đường cùng. Phóng sự của VTV cho biết có những người quá u uất và đã mất.

Liên quan đến pháp luật, năm nào Việt Nam cũng dành một ngày để tôn vinh pháp luật - đó là Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Trong năm, các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật diễn ra thường xuyên, nếu không thông qua các hoạt động trực quan, thì cũng thông qua các hình thức sinh hoạt cộng đồng. Nhưng rồi cảm giác có những khu dân cư vẫn “trũng” về pháp luật, nhiều người vẫn “mù” pháp luật, tin vào thứ không có cơ sở hơn là quy định pháp luật.

Xã hội càng phát triển thì yêu cầu về pháp luật ngày càng phải cao hơn, chúng ta không thể chỉ dựa vào niềm tin hay kinh nghiệm... Để trở thành một công dân tốt, bên cạnh sống có trách nhiệm xã hội, còn phải tuân thủ quy định của pháp luật. Phải luôn nhớ rằng, để cuộc sống tốt đẹp hơn, thứ duy nhất có thể tin vào, dựa vào và hỗ trợ mình khi gặp sự cố, đó là pháp luật, chứ không phải những tin đồn, tiếng rỉ tai nhau.

Hạnh Nhiên