Chạy đua thời gian, giải cứu 3 người mắc kẹt trong nhà đang cháy

Khoảng 4 giờ 35 phút ngày 17/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà dân 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà có kết cấu 4 tầng, tầng 1 sử dụng cửa cuốn, tầng 2, 3, 4 là ban công. Đám cháy khởi phát ở tầng 1 và có dấu hiệu lan rộng.

Qua trinh sát nắm tình hình, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH xác định có 3 người, gồm hai ông bà và một cháu nhỏ 4 tuổi, đang mắc kẹt trên tầng 3 và bị đe dọa trực tiếp bởi lượng khói khí độc phát sinh bởi đám cháy ở tầng 1.

Ngay lập tức, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng triển khai hai mũi cứu nạn. Một mũi sử dụng dùng thang chuyên dụng tiếp cận các nạn nhân qua ban công tầng 3 tổ chức trấn an tâm lý, hướng dẫn các nạn nhân để đưa các nạn nhân xuống dưới an toàn. Một mũi khác sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt phá cửa cuốn tại tầng 1 để tiếp cận hiện trường, tổ chức khống chế dập tắt đám cháy.

Lực lượng cứu nạn giải cứu an toàn cháu bé bị mắc kẹt

Chỉ sau ít phút, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp cận giải cứu thành công tất cả các nạn nhân từ tầng 3 đưa xuống dưới trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đến 5giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn sang các nhà dân bên cạnh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Video: Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực đưa nạn nhân xuống vị trí an toàn

Tuyết Hạnh