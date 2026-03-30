Tổng thống Ukraine thăm Jordan, thúc đẩy hợp tác an ninh với các nước Vùng Vịnh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngày 29/3 đã tới Jordan, tiếp tục chuyến công du Vùng Vịnh nhằm củng cố hợp tác quốc phòng với các đối tác trong khu vực giữa bối cảnh tình hình an ninh diễn biến phức tạp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đến Jordan, nơi dự kiến ​​diễn ra các cuộc gặp về vấn đề an ninh. Nguồn: Zelenskyy trên X

Theo thông tin từ Kiev, chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tới Jordan nằm trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường quan hệ quốc phòng với các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về nguồn lực, khi viện trợ quân sự từ phương Tây xuất hiện những yếu tố chưa chắc chắn và nước này cần bổ sung ngân sách cũng như duy trì sản xuất vũ khí trong nước.

Phát biểu trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh an ninh là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định các đối tác cần phối hợp thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm ổn định, trong đó Ukraine sẵn sàng đóng góp năng lực của mình.

Kiev cho biết đã đề xuất chia sẻ kinh nghiệm về phòng không và công nghệ máy bay không người lái cho các quốc gia trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh các nước này tìm cách tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái.

Trước đó, Ukraine đã đạt được các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đồng thời triển khai các chuyên gia chống thiết bị bay không người lái tới các nước này.

Theo nguồn tin ngoại giao, một nhóm chuyên gia Ukraine cũng đã có mặt tại Jordan. Ukraine hiện sử dụng kết hợp nhiều biện pháp như thiết bị đánh chặn chi phí thấp, công cụ gây nhiễu điện tử và pháo phòng không để xử lý các thiết bị bay không người lái, đồng thời đề xuất trao đổi công nghệ đánh chặn với các tên lửa phòng không chi phí cao mà các đồng minh của Mỹ tại khu vực đang sử dụng.

Bích Hồng

Nguồn: CNA