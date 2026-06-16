Thắng thuyết phục Khánh Hòa, U11 Việt Hùng Thanh Hóa rộng cửa vào vòng chung kết

Sau màn ra quân ấn tượng trước đội chủ nhà Quảng Ngãi, U11 Việt Hùng Thanh Hóa tiếp tục giành trọn 3 điểm khi đánh bại U11 Khánh Hòa với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026.

Trước trận đấu này, U11 Khánh Hòa có thành tích thắng 1, thua 1 sau hai lượt trận đầu tiên, trong khi U11 Việt Hùng Thanh Hóa đang có sự hưng phấn lớn sau chiến thắng đậm trước Quảng Ngãi.

Hai đội nhập cuộc với thế trận khá giằng co. Tuy nhiên, U11 Việt Hùng Thanh Hóa là đội tạo ra được sự khác biệt nhờ khả năng tổ chức tấn công hiệu quả.

Video: Duy Khánh đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu. (Nguồn: BTC)

Phút thứ 6, từ tình huống đá phạt góc của Anh Tuấn, bóng được đưa về tuyến hai trước khi Anh Kiệt thực hiện đường chuyền thuận lợi vào cột xa để Duy Khánh băng vào đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh.

Bàn thắng giúp các học trò của HLV Nguyễn Thành Đạt thi đấu tự tin hơn. Chỉ 3 phút sau, U11 Việt Hùng Thanh Hóa tiếp tục cho thấy sự sắc bén trong những tình huống phản công. Duy Khánh thực hiện đường chuyền chéo sân chính xác để Anh Tuấn khống chế gọn gàng rồi tung cú sút chân trái đầy uy lực, nâng tỷ số lên 2-0.

Trong phần còn lại của hiệp một, U11 Việt Hùng Thanh Hóa duy trì sức ép bằng lối chơi pressing liên tục và những pha phối hợp từ tuyến dưới. Đội trưởng Đức Anh trong vai trò Pivo đã làm tốt ở các tình huống làm tường và kết nối lối chơi.

Phút 18, Đức Anh tung cú vô lê đẹp mắt ngay trước vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hai phút sau, đội trưởng của U11 Việt Hùng Thanh Hóa tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi cú đệm bóng cận thành bị hậu vệ Khánh Hòa kịp thời cản phá trước vạch vôi.

Video: U11 Việt Hùng Thanh Hóa nhân đôi cách biệt nhờ công của Anh Tuấn. (Nguồn: BTC)

Sang hiệp hai, đội bóng xứ Thanh tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 26, Anh Tuấn có cơ hội ghi bàn trong tình huống phản công nhanh nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc khi khung thành gần như đã bỏ trống. Phút 28 Đức Anh tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi từ pha đá phạt góc của đồng đội.

Dù không ghi thêm bàn thắng, U11 Việt Hùng Thanh Hóa vẫn thể hiện sự vượt trội. Đội bóng xứ Thanh cũng cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn khi thủ môn Anh Khoa nhiều lần ra vào hợp lý để hóa giải các pha tấn công của đối phương, trong đó có tình huống đối mặt ở phút 38.

Chung cuộc, U11 Việt Hùng Thanh Hóa giành chiến thắng 2-0, qua đó có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận. Kết quả này giúp đội bóng trẻ xứ Thanh rộng cửa giành vé vào vòng chung kết.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Nguyễn Thành Đạt sẽ gặp U11 Gia Lai vào lúc 16 giờ ngày 18/6.

Hoàng Sơn