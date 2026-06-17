Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Phấn đấu tháo gỡ các dự án tồn đọng trước ngày 31/8

Kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 17/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài phải được thực hiện với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không hợp pháp hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới, góp phần khơi thông nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 32.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Đã tháo gỡ 117 dự án, tiếp tục tập trung xử lý 184 dự án

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo kết quả tổng hợp việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo 751 tỉnh và 4 tổ công tác do các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, duy trì chế độ giao ban hằng tuần, tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Qua thống kê, toàn tỉnh có 437 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Sau khi rà soát, loại khỏi danh sách 136 dự án chưa thuộc diện tồn đọng kéo dài, còn 301 dự án cần tập trung xử lý. Đến ngày 15/6/2026 đã có 117 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; còn 184 dự án đang được các ngành, địa phương tiếp tục xử lý, trong đó dự kiến áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 (Nghị quyết số 29) của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP (Nghị định số 147) của Chính phủ đối với 8 dự án đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng Mai Văn Hảiphát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đánh giá việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài có ý nghĩa quan trọng trong giải phóng nguồn lực đất đai, tài sản, vốn đầu tư, tạo dư địa phát triển mới cho tỉnh.

Các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, phân loại đúng bản chất từng dự án; xác định rõ căn cứ pháp lý, phương án xử lý, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Không hợp pháp hóa sai phạm; không để phát sinh sai phạm mới

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 751 tỉnh và các tổ công tác trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29 của Quốc hội và Nghị định số 147 của Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung rà soát, hoàn thiện danh mục và hồ sơ chi tiết của từng dự án; phân loại đúng bản chất các khó khăn, vướng mắc; xác định rõ tình trạng pháp lý, phương án xử lý, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành việc tháo gỡ các dự án thuộc thẩm quyền trước ngày 31/8/2026.

Đối với các dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 29 và Nghị định số 147, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng thẩm quyền và đúng trình tự, thủ tục theo quy định; tuyệt đối không hợp pháp hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới, không làm thất thoát đất đai, tài sản và ngân sách nhà nước, không làm giảm nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí lưu ý việc phân loại các dự án cần tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ. Đối với các dự án dự kiến áp dụng cơ chế đặc thù phải xem xét thận trọng, bảo đảm đủ căn cứ pháp lý trước khi thực hiện.

Đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa có kết luận thanh tra hoặc chưa đủ căn cứ xử lý, giao Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương thanh tra, kiểm tra, làm rõ sai phạm, xác định trách nhiệm và đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất quan điểm: Việc tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình. Trong đó có việc xin ý kiến ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030; danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3, năm 2026; phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiếu