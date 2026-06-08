Hành động vì một tương lai xanh

Lễ phát động quốc gia phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” diễn ra sáng 6/6. Cùng thời điểm, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tổ chức lễ phát động, tạo nên một diễn đàn sôi nổi, rộng khắp.

Thông điệp mà người đứng đầu Ủy ban MTTQ Việt Nam truyền đi từ lễ phát động thật sâu sắc, gần gũi đời sống hàng ngày. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên. Mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất: Không xả rác bừa bãi ra môi trường; hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; trồng và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Phát biểu tại Lễ ra quân hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do phường Quảng Phú tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đã đề nghị: Để phong trào thi đua bảo vệ môi trường không dừng lại ở hình thức, mang tính phong trào nhất thời, mà trở thành thói quen, nếp sống thường xuyên, ổn định trong cộng đồng, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân phường Quảng Phú nói riêng và Nhân dân toàn tỉnh nói chung hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện phong trào thi đua. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt và khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, quyết tâm cao, thống nhất hành động cùng cấp ủy, chính quyền, đăng ký đảm nhận những mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, thực hiện bền vững phong trào toàn dân bảo vệ môi trường.

Thông điệp mà người đứng đầu Ủy ban MTTQ Việt Nam phát đi được gắn liền với từng nhóm chủ thể. Trong đó kêu gọi mỗi gia đình giữ gìn “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”; phân loại rác tại nguồn; xây dựng cảnh quan, không gian xanh. Khu dân cư không để rác thải tồn đọng, không để bãi rác tự phát; hình thành các tuyến đường xanh, cụm dân cư xanh, kiểu mẫu. Xã, phường tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải; hình thành, phát triển các tuyến phố, đường liên thôn, liên xã, cánh đồng, kênh, mương, hồ nước, bãi biển, nơi công cộng xanh, sạch, đẹp. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đổi mới công nghệ, giảm phát thải...

Khi mỗi người dân trở thành một “công dân xanh”, mỗi gia đình là một “không gian xanh”, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một “cộng đồng xanh”, mục tiêu xây dựng một Việt Nam xanh - sạch - đẹp sẽ không chỉ là khát vọng, mà sẽ trở thành hiện thực. Vượt lên việc phát động các phong trào một cách ồn ào, vượt lên suy nghĩ xây dựng các mô hình để lấy thành tích, chúng ta cần nhận thức được rằng, để xây dựng một Việt Nam “xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Mọi sự ồn ào theo phong trào hay những con số không thực chất trong báo cáo chỉ làm cho môi trường ngày càng thêm trầm trọng. Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam chính là lời hiệu triệu, một thông điệp hành động thực sự vì một tương lai xanh, sự lắng đọng để chúng ta suy nghĩ.

Tuệ Minh