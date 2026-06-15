Thi đua phải trở thành bản hòa ca về tinh thần cống hiến

Phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức mới đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kêu gọi thi đua tập trung vào các vấn đề cốt yếu.

Đó là thi đua đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển. Trong đó, Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, “khơi thông” những nguồn lực phát triển, để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ số phát triển đất nước nói chung và từng cơ quan, đơn vị, địa phương làm thước đo đánh giá chất lượng công vụ. Kiên quyết xóa bỏ tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm. Cùng với đó là thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh... Thủ tướng nhấn mạnh, phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng cũng kêu gọi thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia; hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics... Mỗi bộ, ngành, địa phương cần tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, theo hướng “Gần dân hơn - Nghe dân nói - Nói dân hiểu và làm dân tin”. Thủ tướng đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ; dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý chặt chẽ ngân sách, nguồn lực quốc gia..., để mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội; bảo đảm chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nền hành chính, Thủ tướng kêu gọi thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại; phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, bảo đảm môi trường sinh thái và an sinh xã hội; để tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân.

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức cũng lớn hơn, nặng nề hơn, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng “2 con số”, rõ ràng chúng ta không thể đi theo lối mòn, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có “Tầm nhìn chiến lược - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Tăng trưởng bền vững - Nhân dân hạnh phúc” như tinh thần mà Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đặt ra.

Hưởng ứng nghiêm túc lời kêu gọi thi đua của người đứng đầu Chính phủ, quán triệt đúng phương châm hành động mà Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đặt ra chính là chúng ta đang nâng tầm sức mạnh dân tộc, để thi đua là bản hòa ca về tinh thần cống hiến, điểm hội tụ ý chí và lòng yêu nước - nơi những gương người tốt, việc tốt được lan tỏa, những mô hình hay được nhân rộng, những giá trị tích cực được bồi đắp, ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, biến mục tiêu tăng trưởng “2 con số” sớm hiện thực.

Thái Minh