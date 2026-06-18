Fed giữ nguyên lãi suất, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,50%-3,75% tại cuộc họp chính sách đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách dự báo chi phí vay có thể sẽ tăng vào cuối năm nay do lo ngại lạm phát vẫn duy trì trên mục tiêu 2% của Fed.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/6 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,50%-3,75%. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh ngày 17/6 cho biết, ông không đưa ra dự báo cá nhân về lộ trình lãi suất trong biểu đồ dự báo, đồng thời khuyến nghị không nên diễn giải quá nhiều từ các chấm dự báo này.

Một trong những thay đổi đáng chú ý dưới thời ông Warsh là tuyên bố sau cuộc họp đã loại bỏ hoàn toàn định hướng về các bước đi chính sách trong tương lai. Văn bản được rút gọn chỉ nêu quyết định giữ nguyên lãi suất và tái khẳng định cam kết duy trì “lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng”.

Theo ông Warsh, việc đưa ra định hướng trước về chính sách tiền tệ hiện không còn phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay. Ông khẳng định: "Tôi không thể đưa ra bất kỳ định hướng nào về những gì Fed sẽ làm tiếp theo. Tin tốt là chúng tôi sẽ họp trở lại sau sáu tuần nữa".

Tuyên bố chính sách ngắn gọn này, được đánh giá là quay trở lại cách thức truyền thông từng được áp dụng dưới thời cựu Chủ tịch Fed Alan Greenspan, đã được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối 12-0.

Tân Chủ tịch FED Kevin Warsh. Ảnh: CBS

Bên cạnh đó, ông Warsh cũng thông báo thành lập một loạt nhóm công tác nhằm rà soát toàn diện hoạt động của Fed, bao gồm cách thức truyền thông chính sách, việc sử dụng bảng cân đối kế toán, hệ thống dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách cũng như khuôn khổ điều hành lạm phát.

Theo các dự báo kinh tế hằng quý mới công bố, 9 trong số 19 thành viên hoạch định chính sách của Fed cho rằng cần tăng lãi suất trong năm 2026.

Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn hơn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.

Vân Bình