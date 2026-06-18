Phần Lan thông qua dự luật bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân

Quốc hội Phần Lan vừa thông qua dự luật dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với vũ khí hạt nhân, nhằm điều chỉnh chính sách quốc gia phù hợp với chiến lược răn đe hạt nhân của NATO sau khi nước này gia nhập liên minh vào năm 2023.

Quốc hội Phần Lan đã thông qua dự luật dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với vũ khí hạt nhân. Ảnh: Euronews

Theo đó, vũ khí hạt nhân có thể được đưa vào, vận chuyển, cung cấp hoặc lưu giữ trên lãnh thổ Phần Lan trong trường hợp phục vụ yêu cầu quốc phòng của nước này.

Dự luật được thông qua ngày 17/6 với 125 phiếu thuận và 61 phiếu chống, trong khi 13 nghị sĩ vắng mặt. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, văn bản chỉ còn chờ Tổng thống Phần Lan ký ban hành để chính thức có hiệu lực.

Quyết định trên đồng nghĩa với việc bãi bỏ quy định trong Đạo luật Năng lượng hạt nhân có từ những năm 1980, vốn cấm nhập khẩu, sản xuất, sở hữu và kích nổ các thiết bị nổ hạt nhân. Đồng thời, Bộ luật Hình sự của Phần Lan cũng sẽ được sửa đổi để bổ sung các trường hợp ngoại lệ đối với lệnh cấm liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Trước cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen cho biết dự luật sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của nước này, đồng thời tạo điều kiện để Phần Lan phát huy đầy đủ vai trò trong chính sách răn đe hạt nhân của NATO.

Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào tháng 4/2023, chấm dứt nhiều thập kỷ theo đuổi chính sách không liên kết quân sự. Quyết định này được Helsinki đưa ra sau khi xung đột tại Ukraine leo thang.

Đề xuất dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân đã làm dấy lên nhiều tranh luận tại Phần Lan trong những tháng gần đây. Các đảng đối lập cho rằng động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với lập trường lâu nay của nước này về việc không cho phép vũ khí hạt nhân hiện diện trên lãnh thổ.

Đầu tháng 6, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng cho biết Helsinki quan tâm đến sáng kiến răn đe hạt nhân do Pháp đề xuất nhằm tăng cường an ninh cho châu Âu, song nhấn mạnh chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Hồi tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố chương trình mở rộng vai trò răn đe hạt nhân của Pháp – quốc gia duy nhất trong Liên minh châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm góp phần tăng cường an ninh cho châu lục.

Bích Hồng