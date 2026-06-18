Iran xác nhận Washington và Tehran đã ký bản ghi nhớ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 18/6 cho biết văn bản bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ đã được hai bên hoàn tất và chính thức ký kết.

Bản ghi nhớ 14 điểm giữa Mỹ và Iran vạch lộ trình chấm dứt xung đột, mở lại Eo biển Hormuz và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Ảnh: CCTV

Phát biểu với truyền thông, ông Baghaei cho biết toàn bộ nội dung của bản ghi nhớ đã được thống nhất sau quá trình đàm phán và hiện văn bản đã có hiệu lực sau khi được hai bên ký.

Trước đó, hai quan chức Mỹ tiết lộ với truyền thông rằng Washington và Tehran đã ký bản ghi nhớ theo hình thức điện tử trong ngày 17/6, thay vì chờ lễ ký trực tiếp như kế hoạch ban đầu. Theo các nguồn tin này, việc ký kết sớm nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai các nội dung đã thống nhất, trong đó có các biện pháp chấm dứt xung đột và từng bước khôi phục hoạt động hàng hải tại khu vực.

Tổng thống Trump nhấn mạnh bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Ảnh: CCTV

Trong khi đó, phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Tổng thống Trump nhấn mạnh bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran chưa phải là thỏa thuận cuối cùng. Ông cho biết nếu Iran không thực hiện đúng các cam kết hoặc “có những hành động không phù hợp”, Mỹ sẽ khôi phục các hoạt động quân sự.

Liên quan đến thông tin cho rằng bản ghi nhớ bao gồm kế hoạch thành lập quỹ tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD với nguồn tài chính từ các quốc gia vùng Vịnh, Tổng thống Trump bác bỏ, khẳng định thông tin này “không đúng sự thật”. Ông đồng thời cho biết Mỹ sẽ không tham gia đầu tư vào Iran, song sẽ không ngăn cản các quốc gia khác thực hiện điều đó.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng phủ nhận thông tin cho rằng bản ghi nhớ quy định Mỹ sẽ lập tức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Trả lời câu hỏi về khả năng Washington ngay lập tức cấp miễn trừ trừng phạt cho Tehran, ông trả lời là “không”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu điều này có thể thay đổi hay không, ông cho rằng Iran “phải thể hiện thiện chí”.

Trước đó, truyền thông Iran công bố dự thảo bản ghi nhớ Mỹ - Iran, trong đó có điều khoản nêu Mỹ và các đồng minh sẽ xây dựng một kế hoạch tái thiết Iran với tổng giá trị tối thiểu 300 tỷ USD. Tuy nhiên, các phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy Washington chưa xác nhận nội dung này và cho rằng bản ghi nhớ hiện nay chưa phải là thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên.

Vân Bình