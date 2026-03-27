Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm Trung Đông

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26/3 đã bất ngờ tới Saudi Arabia trong chuyến thăm không báo trước, nhằm tiến hành các cuộc gặp được mô tả là “quan trọng”, trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia Trung Đông.

Thái tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud kiêm Thủ tướng Saudi Arabia và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp nhau tại Jeddah vào ngày 27/3/2026. Ảnh: SPA.

Theo truyền thống địa phương, Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, đã có cuộc hội đàm tại Jeddah ngày 27/3 với Tổng thống Zelensky về quan hệ song phương giữa hai nước. Hai bên cũng thảo luận về các diễn biến khu vực và quốc tế, đặc biệt là sự leo thang quân sự ở Trung Đông và những diễn biến mới nhất trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước đó, phát biểu trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky cho biết ông đánh giá cao sự hỗ trợ từ các đối tác và nhấn mạnh nhu cầu phối hợp nhằm bảo đảm an ninh. Tháp tùng nhà lãnh đạo Ukraine có các quan chức an ninh cấp cao, trong đó có ông Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine.

Kiev cho biết đang hỗ trợ một số quốc gia trong khu vực như Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất UAE, Qatar, Kuwait và Jordan nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh: Ukrinform.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng hiện diện tại Trung Đông, khi Kiev cho biết đang hỗ trợ một số quốc gia trong khu vực như Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất UAE, Qatar, Kuwait và Jordan nâng cao năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Ukraine cũng đang xem xét khả năng tham gia các nỗ lực bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Đổi lại, Kiev kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ về tài chính, công nghệ cũng như các hệ thống phòng không tiên tiến từ các quốc gia Vùng Vịnh, nhằm tăng cường năng lực ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Theo tờ Washington Post, chuyến đi của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang cân nhắc việc chuyển hướng thiết bị và vũ khí dành cho Ukraine sang Trung Đông khi cuộc xung đột với Iran đang gây áp lực lên kho dự trữ đạn dược hiện có của Mỹ.

Ukraine cũng đang phải đối mặt với các cuộc tấn công mới của Nga khi các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn bị đình trệ, đồng thời phải vật lộn để đảm bảo các cam kết mới từ các đồng minh NATO nhằm bổ sung kho tên lửa đánh chặn phòng không do Mỹ sản xuất có khả năng chống lại các tên lửa đạn đạo tốc độ cao của Nga. Gói cho vay quan trọng trị giá 90 tỷ euro (104 tỷ đô la) của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine cũng đang bị đặt dấu hỏi sau khi Hungary phủ quyết khoản viện trợ tài chính này.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, CNBC.