EP thông qua cải cách di cư, cho phép lập các trung tâm hồi hương ở nước ngoài

Nghị viện châu Âu ( EP) đã thông qua gói cải cách về chính sách di cư, trong đó trao thêm quyền cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý người di cư không có quyền cư trú và cho phép thành lập các trung tâm hồi hương bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU).

Nghị viện châu Âu ( EP) thông qua cải cách di cư. Ảnh: Lemonde

Với 418 phiếu thuận và 218 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu tại Strasbourg (Pháp) ngày 17/6, các nghị sĩ châu Âu đã vượt qua một trong những bước quan trọng cuối cùng để hoàn tất quá trình lập pháp kéo dài của EU về vấn đề di cư. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Brussels và các nước thành viên chịu sức ép gia tăng trong việc kiểm soát dòng người nhập cư.

Theo quy định mới, các quốc gia EU có thể thiết lập những cơ sở được gọi là “trung tâm hồi hương” tại các nước ngoài khối, nơi những người di cư không đủ điều kiện ở lại EU có thể được chuyển tới trong quá trình chờ hồi hương. Một số nước như Đan Mạch, Áo, Hy Lạp, Đức và Hà Lan đã bày tỏ quan tâm và đang nghiên cứu khả năng triển khai mô hình này.

Những người nhập cư bất hợp pháp trong quá trình chờ hồi hương. Ảnh minh họa: Euronews

Ủy viên EU phụ trách di cư Magnus Brunner cho rằng quy định mới khẳng định quyền quyết định về việc ai được ở lại EU thuộc về các quốc gia thành viên, thay vì để các đường dây đưa người di cư trái phép chi phối. Tuy nhiên, cải cách này đang gây tranh cãi sâu sắc trong nội bộ châu Âu. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền và một số chính trị gia cánh tả cảnh báo các biện pháp mới có thể làm gia tăng việc giam giữ và tạo thêm áp lực đối với người di cư. Theo quy định mới, những người thuộc diện bị trục xuất nhưng không hợp tác, có nguy cơ bỏ trốn hoặc bị đánh giá là mối đe dọa an ninh có thể bị tạm giữ trong thời gian dài hơn.

Những người ủng hộ cho rằng các trung tâm hồi hương có thể giúp đẩy nhanh quá trình đưa người không có quyền cư trú trở về nước xuất phát và tạo tác dụng răn đe đối với hoạt động nhập cư bất hợp pháp. Trong khi đó, các bên phản đối lo ngại mô hình này có thể khiến người di cư rơi vào tình trạng thiếu sự giám sát đầy đủ.

Luật mới cần được các quốc gia thành viên EU chính thức phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Một số điều khoản sẽ được áp dụng ngay sau đó, trong khi các quy định khác sẽ có hiệu lực sau thời gian chuyển tiếp.

Lê Hà.