U13 Đông Á Thanh Hóa giành vé dự Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2026

Đội U13 Đông Á Thanh Hóa đã chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 sau khi trở thành một trong 5 đội xếp nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất tại vòng loại.

U13 Đông Á Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành vé vào Vòng chung kết Giải Bóng đá U13 toàn quốc năm 2026.

Hành trình giành vé của thầy trò HLV Nguyễn Như Đô diễn ra đầy cảm xúc ở bảng D tại Quảng Ngãi - bảng đấu được đánh giá là rất khó khăn với sự góp mặt của chủ nhà Quảng Ngãi, U13 Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng.

Ở trận ra quân, U13 Đông Á Thanh Hóa thi đấu thuyết phục để đánh bại chủ nhà Quảng Ngãi với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, tại lượt trận thứ hai, đội bóng xứ Thanh nhận thất bại 1-2 trước U13 Sông Lam Nghệ An, khiến cơ hội giành vé đi tiếp trở nên mong manh hơn.

Không bỏ cuộc, ở lượt trận cuối cùng diễn ra chiều 16/6, các cầu thủ trẻ Đông Á Thanh Hóa đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ khi giành chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng. Kết quả này giúp đội bóng xứ Thanh kết thúc vòng loại với vị trí nhì bảng D và chờ đợi kết quả từ các bảng đấu còn lại trên toàn quốc.

Niềm vui vỡ òa đã đến với toàn đội khi Đông Á Thanh Hóa chính thức nằm trong nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất, qua đó ghi tên mình vào vòng chung kết.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận tin vui, HLV trưởng Nguyễn Như Đô cho biết, trước trận gặp SHB Đà Nẵng, ban huấn luyện chỉ động viên các cầu thủ thi đấu hết khả năng để hướng tới mục tiêu giành vị trí nhì bảng. Dù thắng 3-0 nhưng toàn đội vẫn chưa thể chắc chắn về tấm vé đi tiếp bởi phải chờ kết quả ở các bảng đấu khác.

HLV Nguyễn Như Đô chia sẻ cảm xúc vỡ oà khi nhận tin giành vé dự VCK U13 toàn quốc năm nay.

“Sau trận đấu, toàn đội lên xe trở về Thanh Hóa. Khoảng 23 giờ, tôi nhận được những cuộc điện thoại chúc mừng. Khi kiểm tra lại thông tin từ ban tổ chức và các bộ phận chuyên môn, chúng tôi mới biết đội đã chính thức giành vé vào vòng chung kết. Lúc đó cả xe như vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc”, HLV Nguyễn Như Đô chia sẻ.

Tấm vé vào vòng chung kết càng trở nên ý nghĩa hơn khi U13 Đông Á Thanh Hóa có quá trình chuẩn bị không được thuận lợi. Kể từ sau tết nguyên đán, đội gần như không có điều kiện tập trung tập luyện thường xuyên. Phải đến khoảng 3 tuần trước ngày lên đường dự vòng loại, các cầu thủ mới được hội quân trở lại để hoàn thiện chuyên môn và lắp ghép đội hình.

Theo “thuyền trưởng” của đội U13 Thanh Hóa, chính tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát khao khẳng định mình đã giúp các cầu thủ trẻ vượt qua thử thách để đạt được mục tiêu đề ra.

U13 Đông Á Thanh Hóa đã nỗ lực vượt quá rất nhiều khó khăn trong suốt hành trình giành vé dự VCK năm nay.

Sau khi hoàn thành vòng loại, U13 Đông Á Thanh Hóa sẽ có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho vòng chung kết. Ban huấn luyện dự kiến tổ chức thêm các trận đấu tập nhằm giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện chuyên môn và hướng tới mục tiêu giành thành tích cao tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thiếu niên Việt Nam.

Theo danh sách chính thức, 16 đội góp mặt tại vòng chung kết gồm 10 đội nhất bảng là CLB Bóng đá Hà Nội, Thể Công Viettel, Bắc Ninh, Sông Lam Nghệ An, Gia Lai, LPB HAGL, Đắk Lắk, Becamex TP Hồ Chí Minh, Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai và Công an TP Hồ Chí Minh; đội chủ nhà Hải Phòng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất gồm Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, T&T Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Hoàng Sơn