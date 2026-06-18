Ông Zelensky có cuộc điện đàm quan trọng với lãnh đạo Mỹ, Pháp sau G7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/6 cho biết đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kết thúc, trong bối cảnh các đồng minh tiếp tục thúc đẩy phối hợp hỗ trợ Kiev và tăng cường nỗ lực ngoại giao liên quan đến Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trong một phiên làm việc tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Trên mạng xã hội Telegram ngày 17/6, ông Zelensky cho biết đây là “một cuộc trao đổi quan trọng có thể tạo ra nhiều thay đổi”.

Theo ông Zelensky, ưu tiên hiện nay là tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, trong đó có việc thúc đẩy tiếp cận giấy phép của Mỹ để sản xuất các hệ thống phòng không. Ông cũng bày tỏ mong muốn Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Ankara sẽ đạt được những kết quả thiết thực đối với năng lực phòng vệ của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine (Ramstein), quy tụ hơn 50 quốc gia hỗ trợ tài chính và quân sự cho Kiev, dự kiến diễn ra ngày 18/6. Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ nhóm họp để thảo luận các vấn đề liên quan đến Ukraine và an ninh châu Âu.

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đến dự hội nghị thượng đỉnh G7. Ảnh: dpa

Cũng tại Hội nghị G7, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni kêu gọi Liên minh châu Âu có một đại diện thống nhất để phát ngôn và tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Ukraine, cho rằng điều này sẽ giúp châu Âu nâng cao hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại.

Theo bà Meloni, hiện EU có nhiều cơ chế và khuôn khổ đối thoại khác nhau nhưng chưa có cơ chế nào đủ thẩm quyền để đại diện cho toàn khối. Bà cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy đề xuất này tại Hội đồng châu Âu, đồng thời nhận định một đại diện đến từ các quốc gia thành viên có quy mô trung bình có thể tạo được sự đồng thuận rộng rãi hơn.

Bà Meloni nhấn mạnh mục tiêu lâu dài vẫn là thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo bà, Ukraine đã thể hiện thiện chí thông qua các sáng kiến ngoại giao, trong khi cộng đồng quốc tế vẫn mong đợi những tín hiệu tích cực từ phía Moscow.

Bích Hồng