Nga đóng tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ 9

Nga đã chính thức khởi công đóng tàu ngầm hạt nhân Murmansk tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở miền Bắc nước này. Đây là tàu ngầm thứ 9 thuộc Đề án Yasen, nằm trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường năng lực tác chiến dưới biển của Moscow.

Nga chính thức khởi công đóng tàu ngầm hạt nhân Murmansk tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở miền Bắc nước này. Ảnh: themoscowtimes

Nga ngày 17/6, đã tổ chức lễ khởi công đóng tàu ngầm hạt nhân Murmansk tại nhà máy đóng tàu Sevmash ở thành phố Severodvinsk, miền Bắc nước này. Đây là tàu ngầm thứ chín thuộc Đề án Yasen (Project 885M), một trong những chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân chủ lực của Hải quân Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, các quan chức Nga cho biết các tàu ngầm thuộc Đề án Yasen hội tụ những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học và công nghệ trong nước, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến trên biển, cả độc lập lẫn trong đội hình tác chiến của Hải quân Nga.

Theo giới chức Nga, tàu ngầm mới được đặt tên Murmansk nhằm tôn vinh thành phố anh hùng Murmansk, địa phương có đóng góp quan trọng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực cực Bắc của Nga.

Tại buổi lễ, các quan chức cũng nhấn mạnh vai trò chiến lược của khu vực Bắc Cực và Hạm đội Phương Bắc đối với an ninh quốc gia. Theo đó, vùng biển trải dài từ Biển Trắng đến Vịnh Kola được xem là nơi hình thành, thử nghiệm và triển khai “lá chắn an ninh trên biển” của Nga.

Nhà máy Sevmash, đặt tại Severodvinsk, là cơ sở đóng tàu lớn nhất của Nga chuyên chế tạo tàu ngầm hạt nhân và nhiều thập kỷ qua giữ vai trò nòng cốt trong chương trình hiện đại hóa hải quân của nước này.

Theo các nhà phân tích quân sự, việc khởi công đóng tàu ngầm Murmansk phản ánh nỗ lực của Nga trong việc tiếp tục mở rộng lực lượng tàu ngầm hạt nhân, đồng thời tăng cường năng lực hiện diện và răn đe trên biển trong bối cảnh môi trường an ninh và địa chính trị tiếp tục có nhiều biến động.

Bích Hồng