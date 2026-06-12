Nuôi dưỡng sự tử tế

Mỗi mùa thi là lúc chúng ta cảm nhận được nhiều nhất sự tử tế.

Sự tử tế không cần đặt tên, cũng không nhất thiết phải định danh gắn với tổ chức, cá nhân nào cả. Từ bác xe ôm chạy xe miễn phí đưa học sinh nghèo kịp đến điểm thi. Là những gia đình sẵn sàng nhường một phần căn nhà chật chội làm phòng trọ miễn phí. Là những người dân đứng ở cổng trường để hy vọng có thể giúp được sĩ tử và người nhà các em điều gì.

Mấy hôm nay mạng xã hội lan truyền ở vùng cao biên giới xứ Thanh, Trường PTDTNT-THCS Quan Sơn huy động các suất ăn, nước uống và bố trí chỗ ở miễn phí nhằm hỗ trợ thí sinh vùng cao bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Rồi hình ảnh những bà cụ bưng thùng nước mát đứng trước các điểm thi ở phường Hạc Thành chờ người cần đến lấy. Mọi việc đến rất tự nhiên, khi họ thấy mình cần phải làm như thế. Sự chân thành, tử tế không cầu kỳ, tô vẽ. Nó có thể lặng lẽ, đơn sơ, nhưng không hề bình thường. Những ngày thi trời xứ Thanh mưa nắng thất thường, nhiều phụ huynh lặng lẽ chờ con bên ngoài trường thi với vẻ mặt lo lắng và mệt mỏi. Nhưng những việc tử tế, sự chân thành lắng đọng nơi cổng trường thi, ở những bến xe buýt, khu nhà trọ... khiến lòng người thấy ấm áp hơn.

Thật ý nghĩa biết bao, ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chỉ 1 ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 100 tấm gương tiêu biểu của Chương trình “Việc tử tế” phát sóng trên VTV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, người tử tế không chỉ biết thương người, mà còn biết sống có trách nhiệm; không chỉ biết giúp đỡ, mà còn biết tôn trọng luật pháp, lẽ phải và phẩm giá con người; không chỉ làm điều tốt khi thuận lợi, mà còn giữ được nhân cách trong khó khăn, thử thách và cám dỗ.

Đành rằng, cuộc sống vẫn còn đó những cái xấu, cái ác, chúng ta không thể diệt trừ tận gốc ngay được. Nhưng trong cuộc sống này vẫn còn đó rất nhiều sự tử tế, chân thành. Sự tử tế không chỉ giúp giải quyết những hoàn cảnh, tình huống trước mắt, mà còn là liệu pháp để chúng ta “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy sự thiện lành để cảm hóa ác nhân. Chúng ta cần nhân lên những bông hoa việc tốt, nâng niu, lan tỏa những việc làm nhân văn vì cộng đồng trong mùa thi, và từ bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, và gia đình, nhà trường, cộng đồng... chính là môi trường tốt nhất để nuôi dưỡng mầm thiện.

Tuệ Minh