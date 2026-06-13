Tổng thống Putin: Nga sẽ tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả các đợt tập kích gần đây của Kiev nhằm vào các mục tiêu kinh tế và năng lượng trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc gặp với các quân nhân và cựu binh tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 12/6. Ảnh: The Moscow Times

Phát biểu tại cuộc gặp với các quân nhân và cựu binh tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 12/6, ông Putin cho rằng Moscow cần có phản ứng tương xứng trước các hành động của Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh: “Xét đến những gì họ đang làm, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là phải đáp trả một cách thích đáng. Chúng tôi đang thực hiện điều đó và sẽ tiếp tục tăng cường các đòn tấn công vào cơ sở hạ tầng của đối phương”.

Theo truyền thông Nga, trong thời gian qua các đợt không kích của Moscow chủ yếu nhằm vào hệ thống năng lượng, lưới điện và cơ sở sưởi ấm của Ukraine. Nga thường sử dụng kết hợp máy bay không người lái cảm tử cùng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm gây sức ép lên hệ thống phòng không và làm suy giảm năng lực bảo đảm điện năng của Ukraine.

Các đợt không kích của Moscow chủ yếu nhằm vào hệ thống năng lượng, lưới điện và cơ sở sưởi ấm của Ukraine. Ảnh: Interfax

Ông Putin cho biết kể từ đầu năm 2026, Ukraine đã tiến hành hơn 80 cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu, cảng biển và cơ sở năng lượng của Nga, gây ra những thiệt hại nhất định cho nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga khẳng định các tổn thất đều đang được khắc phục nhanh chóng.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine thời gian gần đây đã vươn sâu vào lãnh thổ Nga. Hồi tháng 5, gần 600 UAV tấn công đã nhằm vào Moscow và các cơ sở công nghiệp – quốc phòng tại khu vực lân cận, được đánh giá là một trong những đợt tập kích quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát.

Cũng trong bài phát biểu, ông Putin cho rằng Nga hiện đang phải đối mặt với sức ép từ cái mà ông gọi là “phương Tây tập thể”, với NATO là lực lượng nòng cốt. Tuy nhiên, ông khẳng định liên minh này sẽ không thể gây chia rẽ xã hội Nga hay làm suy yếu nền kinh tế nước này.

Đề cập tình hình chiến sự trên thực địa, nhà lãnh đạo Nga cho biết các lực lượng Nga vẫn tiếp tục duy trì đà tiến công trên tuyến đầu, dù tốc độ chưa đạt như kỳ vọng của ông.

Vân Bình