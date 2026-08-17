Thủ tướng Thái Lan thăm Australia, New Zealand, thúc đẩy thương mại và đầu tư

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 17-22/8 theo lời mời của lãnh đạo hai nước, nhằm mở rộng thị trường cho hàng hóa Thái Lan, thu hút đầu tư và công nghệ, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 17-22/8. Ảnh: kaohoon.

Tại Australia, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Thái Lan trong 14 năm, diễn ra trước thềm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2027.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ông Anutin dự kiến thúc đẩy triển khai thực chất quan hệ đối tác giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư, an ninh, năng lượng sạch, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy kế hoạch hành động chung về quan hệ đối tác chiến lược.

Về kinh tế, khoảng 14 doanh nghiệp Thái Lan sẽ tham gia đoàn công tác và dự các hoạt động kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Australia do Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) phối hợp tổ chức.

Các hoạt động này nhằm giúp doanh nghiệp Thái Lan tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới kinh doanh và cơ hội đầu tư, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp Australia tăng đầu tư vào Thái Lan, đặc biệt trong các ngành công nghiệp mới và năng lượng sạch.

Tại New Zealand, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Thái Lan trong 13 năm, diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Anutin dự kiến hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Hai bên được kỳ vọng ký tuyên bố chung, chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.

Về thương mại, Thái Lan sẽ thúc đẩy đưa thêm hàng hóa vào thị trường New Zealand, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và hàng hóa bán lẻ. Bangkok cũng tìm cách thu hút thêm đầu tư từ New Zealand, với các cuộc gặp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và sản xuất thiết bị điện.

Hai nước đồng thời dự kiến tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh chuyến công du không chỉ nhằm tăng cường quan hệ chính trị mà còn hướng tới các lợi ích kinh tế cụ thể, như mở rộng thị trường cho hàng hóa Thái Lan, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư và công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối và đi lại giữa người dân.

Bích Hồng

Nguồn: TNN.