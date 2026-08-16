Odil trở lại, cựu sao ĐT Ai Cập cập bến: CLB Thanh Hóa “chạy nước rút” trước thềm V.League 2026/2027

Sau những biến động trong thời gian qua, CLB Thanh Hóa đang từng bước ổn định trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027. Đội bóng xứ Thanh liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực, từ việc được FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng, hoàn tất danh sách đăng ký cầu thủ đến việc tiếp tục bổ sung lực lượng và chuẩn bị hoàn tất quá trình chuyển giao CLB.

Gỡ nút thắt lớn nhất về chuyển nhượng

Tin vui quan trọng nhất với CLB Thanh Hóa trong những ngày qua là việc FIFA chính thức gỡ án cấm đăng ký cầu thủ mới từ ngày 14/8.

Đội bóng Thanh Hóa (áo trắng) đã được gỡ án cấm của FIFA.

Trước đó, đội bóng xứ Thanh đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan, trong đó có việc thanh toán các khoản tiền theo yêu cầu và gửi những chứng từ cần thiết để FIFA xem xét dỡ bỏ lệnh cấm. Việc được gỡ án giúp CLB Thanh Hóa có thể chủ động hơn trong việc hoàn thiện lực lượng trước mùa giải mới.

Đây được xem là một trong những nút thắt lớn nhất mà đội bóng phải giải quyết sau những biến động về tài chính và tổ chức trong thời gian qua.

Ngoại binh Odil trở lại, lực lượng cơ bản hoàn thiện

Ngay sau khi được gỡ án, CLB Thanh Hóa đã hoàn tất đăng ký danh sách nhân sự tham dự mùa giải 2026/2027. Đội bóng giữ lại 15 cầu thủ từng thi đấu ở mùa giải trước, đồng thời bổ sung những gương mặt mới nhằm tăng chiều sâu đội hình.

Ngoại binh Odil chính thức trở lại khoác áo đội bóng xứ Thanh.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền vệ Odil Abdurakhmanov. Ngoại binh người Uzbekistan từng thi đấu cho Thanh Hóa ở mùa giải trước và để lại dấu ấn trong lối chơi của đội bóng. Việc Odil tiếp tục gắn bó giúp HLV Mai Xuân Hợp có thêm một lựa chọn giàu kinh nghiệm ở khu vực giữa sân trong mùa giải mới.

Bên cạnh những cầu thủ đã gắn bó, Thanh Hóa cũng bổ sung một số gương mặt đáng chú ý. Trong đó có thủ môn Vũ Tuyên Quang, người từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, mang đến thêm sự cạnh tranh cho vị trí trong khung gỗ cùng với thủ môn kì cựu Nguyễn Thanh Diệp.

Ở nhóm cầu thủ trẻ, Hà Minh Đức cũng được đăng ký trong đội hình mùa giải mới. Trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Thanh Hóa, Minh Đức từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U19 quốc gia năm 2023 và góp công vào chức vô địch của U19 Thanh Hóa.

Tiếp tục thử việc ngoại binh

Trong quá trình hoàn thiện lực lượng, CLB Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những phương án bổ sung chất lượng, đặc biệt ở vị trí ngoại binh.

Tiền vệ Alexander Jakobsen (phải) đang thử việc tại CLB Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Hoa Football Club

Hiện đội bóng đang thử việc tiền vệ Alexander Jakobsen, sinh năm 1994, mang hai quốc tịch Đan Mạch và Ai Cập. Jakobsen trưởng thành từ lò đào tạo PSV Eindhoven và từng thi đấu tại nhiều quốc gia như Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Ai Cập, Georgia và Kazakhstan.

Đáng chú ý, tiền vệ này từng khoác áo đội tuyển quốc gia Ai Cập và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện, Jakobsen có thể trở thành một trong những phương án được Thanh Hóa lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới.

Chuẩn bị bước sang giai đoạn mới

Không chỉ có những chuyển biến về chuyên môn, CLB Thanh Hóa cũng đang tiến gần đến việc hoàn tất quá trình chuyển giao.

Theo kế hoạch, lễ bàn giao CLB dự kiến được tổ chức trong tuần tới. Sau khi hoàn tất, đội bóng sẽ hoạt động với tên gọi CLB Bóng đá Thanh Hóa, thay cho tên gọi Đông Á Thanh Hóa trong những mùa giải trước. Đơn vị tiếp quản dự kiến là Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa.

Logo chính thức của CLB Thanh Hóa mùa giải 2026/2027.

Cùng với những thay đổi về tổ chức và nhân sự, CLB Thanh Hóa cũng đã chính thức đăng ký logo sử dụng ở mùa giải mới. Đây là một trong những bước chuẩn bị để đội bóng xứ Thanh bước vào mùa giải 2026/2027 với diện mạo mới.

Sau nhiều biến động, những tín hiệu tích cực đang dần xuất hiện giúp CLB Thanh Hóa có thêm cơ sở để hướng tới mùa giải mới với sự ổn định cao hơn, trước mắt là mục tiêu xây dựng lại lực lượng và phấn đấu trụ hạng tại LPBank V.League 1 - 2026/2027.

Hoàng Sơn