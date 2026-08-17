Hải quân Ấn Độ và ASEAN sẽ tổ chức cuộc tập trận trên biển vào tháng 9

Hải quân Philippines sẽ cùng Ấn Độ và 10 quốc gia Đông Nam Á tham gia một cuộc diễn tập hàng hải quy mô lớn vào cuối năm nay, trong bối cảnh các lực lượng hải quân tham gia tăng cường khả năng phối hợp hoạt động trên biển.

Cuộc tập trận hải quân ASEAN-Ấn Độ AIME lần đầu tiên diễn ra năm 2003 tại Biển Đông. Ảnh: Cescube

Theo Hải quân Philippines, cuộc diễn tập Hàng hải ASEAN - Ấn Độ 2026 (AIME 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 28/9 đến 2/10, với Philippines và Ấn Độ là hai nước chủ nhà. Cuộc diễn tập quy tụ hải quân của Philippines, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Timor-Leste và Brunei. Ban tổ chức cho biết hoạt động này nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân các nước trong khu vực, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các vấn đề an ninh hàng hải.

Các quan chức Hải quân Philippines và Ấn Độ hoàn tất kế hoạch cho cuộc tập trận AIME 2026 tại thành phố Pasay. Ảnh: Palawan-news.

Công tác chuẩn bị cuối cùng được thảo luận tại Hội nghị Lập kế hoạch cuối cùng AIME 2026 vừa kết thúc ở thành phố Pasay. Chuẩn đô đốc Lued Lawan Lincuna, chỉ huy Bộ Tư lệnh Hải quân Philippines, đồng chủ trì hội nghị với Chuẩn đô đốc Amaninder Singh Sangha của Hải quân Ấn Độ. Các đại diện từ các lực lượng hải quân tham gia cũng tham dự cuộc họp. Với chủ đề “Gắn kết bằng niềm tin, đoàn kết trên biển”, cuộc diễn tập nhằm tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, phối hợp tác chiến và khả năng tương tác giữa hải quân các nước tham gia.

Chuẩn đô đốc Lincuna cho rằng cuộc diễn tập phản ánh tầm quan trọng của hợp tác hàng hải giữa các quốc gia có nền kinh tế và cộng đồng dân cư phụ thuộc nhiều vào biển. Ông cho biết môi trường an ninh hàng hải ngày càng phức tạp đòi hỏi các quốc gia tăng cường khả năng trao đổi thông tin, phối hợp và cùng hoạt động để giải quyết các thách thức an ninh, như bảo vệ các tuyến liên lạc hàng hải quan trọng và ứng phó với những vấn đề an ninh hàng hải mới nổi.

Chuẩn đô đốc Sangha nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược và mối quan hệ lâu dài giữa Ấn Độ với ASEAN, đồng thời cho rằng những thách thức hàng hải đang thay đổi đòi hỏi cách tiếp cận tập thể nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Ấn Độ kỷ niệm Năm ASEAN - Ấn Độ về Hợp tác Hàng hải, sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ nhất trí vào năm 2025 chọn năm 2026 là năm tăng cường hợp tác hàng hải.

Thanh Vân

Nguồn: Palawan-news, Manilatimes.net.