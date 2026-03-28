Tổng thống Nga hé lộ lý do rạn nứt với Châu Âu

Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga ngày 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại với EU, đồng thời chỉ rõ “gốc rễ” của cuộc khủng hoảng hiện nay bắt nguồn từ các chính sách của phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga ngày 27/3. Ảnh: Tass

Theo hãng tin RT và Kremlin.ru, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có buổi làm việc với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh để thảo luận về tình hình quan hệ Nga - EU và cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Moscow và các quốc gia châu Âu đang ở giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga không phải là bên gây ra sự đổ vỡ này.

Ông Putin tuyên bố:"Chúng ta chưa bao giờ từ chối khôi phục và phát triển quan hệ với các nước Châu Âu. Chính các chính sách của chính quyền Mỹ tiền nhiệm và một số lãnh đạo EU đã đẩy tình hình vào bế tắc hiện nay"

Đi sâu vào vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin một lần nữa nhắc lại lập trường của Moscow, cho rằng cuộc xung đột tại Kiev với sự bảo trợ của phương Tây, là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến các sự kiện quân sự và chính trị bi thảm kéo dài đến tận ngày nay.

Ông cảnh báo rằng việc EU tiếp tục quân sự hóa và hỗ trợ các gói tài chính khổng lồ (dự kiến lên tới 90 tỷ Euro cho giai đoạn tới) chỉ làm trầm trọng thêm xung đột và gây bất ổn cho cấu trúc an ninh khu vực.

Đáng chú ý, ông Putin tìm cách tách biệt nguyên nhân của khủng hoảng với cuộc xung đột tại Ukraine, một điểm thường được phương Tây coi là trung tâm của căng thẳng hiện nay. Theo lập luận của ông, việc quy toàn bộ sự rạn nứt trong quan hệ Nga - EU cho vấn đề Ukraine là “không hoàn toàn chính xác”, bởi những bất đồng đã hình thành từ trước đó trong cấu trúc an ninh và chính trị của châu Âu.

Quan hệ giữa Nga và các quốc gia Châu Âu đang ở giai đoạn tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Lupicinio

Thay vào đó, ông đổ trách nhiệm cho các quyết sách của các chính quyền Mỹ trước đây và một số quốc gia chủ chốt trong Liên minh châu Âu, cho rằng chính những động thái này đã làm xói mòn nền tảng hợp tác.

Dù đưa ra những lời chỉ trích gay gắt, Tổng thống Putin vẫn để ngỏ khả năng tái thiết quan hệ với châu Âu, nhưng trên một nền tảng mà Moscow cho là “cân bằng và tôn trọng lẫn nhau”. Điều kiện tiên quyết mà phía Nga đưa ra là các quốc gia Châu Âu phải từ bỏ chính sách thù địch và tôn trọng các lợi ích an ninh cốt lõi của Moscow.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh EU vừa quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng. Những diễn biến này cho thấy một tương lai hòa giải giữa hai bên vẫn còn nhiều thách thức lớn lao.

Nhật Lệ

Nguồn: RT, TASS