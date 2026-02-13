Tổng thống Pháp: Châu Âu cần chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Châu Âu cần chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga vào thời điểm phù hợp, đồng thời khẳng định EU nên tham gia trực tiếp vào các tiến trình thảo luận liên quan đến an ninh và tương lai của lục địa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: 20 Minutes.

Theo hãng tin TASS ngày 12/2, nhà lãnh đạo Pháp cho rằng các quốc gia châu Âu có những lợi ích và vấn đề riêng cần được trao đổi, đặc biệt khi các nội dung về cấu trúc an ninh, ổn định và phát triển của khu vực được đưa ra bàn bạc. Ông nêu rõ, việc chuẩn bị cần được tiến hành ở cấp độ toàn khối, nhằm bảo đảm EU sẵn sàng tham gia đối thoại khi điều kiện chín muồi.

Tổng thống Macron cho biết, hiện không có kế hoạch tổ chức trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những ngày tới. Tuy nhiên, ông tiết lộ cố vấn ngoại giao của mình đã có chuyến công tác tới Nga và các bước chuẩn bị đang được triển khai, thể hiện nỗ lực xây dựng nền tảng cho các kênh liên lạc trong tương lai.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Đức Süddeutsche Zeitung, Tổng thống Pháp cho biết ông đã trao đổi với một số nhà lãnh đạo châu Âu về khả năng khôi phục đối thoại với Moskva. Theo ông, khuôn khổ đàm phán hiện nay liên quan đến vấn đề Ukraine, trong đó đại diện Mỹ thảo luận với phía Nga về các phương án xử lý, chưa phản ánh đầy đủ vai trò và lợi ích của châu Âu.

Đề cập khả năng mời đại diện Nga tham dự các cuộc họp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) do Pháp đăng cai, ông Macron khẳng định nội dung này chưa nằm trong chương trình nghị sự, trừ khi tình hình tại Ukraine có chuyển biến rõ rệt.

Ảnh: Foreign Policy.

Giới quan sát cho rằng phát biểu của Tổng thống Pháp cho thấy Paris đang thúc đẩy cách tiếp cận chủ động hơn của EU trong các vấn đề an ninh khu vực. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh châu Âu mong muốn củng cố vai trò trong các tiến trình đối thoại quốc tế, bảo đảm các lợi ích chiến lược và đóng góp vào việc định hình môi trường an ninh ổn định, lâu dài cho toàn châu lục.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, The Sun.