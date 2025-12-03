Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm New Delhi, thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc phòng với Ấn Độ

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hạ cánh tại New Delhi vào ngày 4/12, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày nhằm thúc đẩy quan hệ chiến lược toàn diện giữa Nga và Ấn Độ. Trọng tâm chuyến thăm là thảo luận về thương mại, hợp tác quốc phòng và năng lượng, đồng thời ký kết một loạt hiệp định song phương.

Tổng thống Nga và thủ tướng Ấn Độ. Ảnh: trang X của Thủ tướng Modi.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitri Peskov, cho biết trong các cuộc trao đổi với báo chí Ấn Độ rằng, kế hoạch hợp tác sản xuất tiêm kích thế hệ 5 Sukhoi Su-57 và hệ thống phòng không S-400 sẽ là các nội dung trọng tâm. Hai bên cũng hướng tới mục tiêu đẩy kim ngạch thương mại song phương vượt 100 tỷ USD trước năm 2030, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Nga.

Theo ông Peskov, quan hệ Nga – Ấn phải được xây dựng độc lập và không chịu tác động từ bất kỳ nước thứ ba nào. Ông nhấn mạnh: “Đây là vấn đề quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Nga. Chúng tôi không can thiệp vào chuyện đó và không hề có ý định làm như vậy. Chúng tôi hiểu rằng Ấn Độ đang chịu áp lực, vì vậy cần rất thận trọng trong việc kiến tạo kiến trúc quan hệ giữa hai nước.”

Hợp tác năng lượng và hạt nhân cũng sẽ được thúc đẩy trong chuyến thăm. Hai bên dự kiến bàn về lò phản ứng modular nhỏ (SMR), và dự án củng cố các lò phản ứng công suất lớn tại nhà máy hạt nhân Kudankulam ở Tamil Nadu do công ty nhà nước Nga Rostom đề xuất.

Hệ thống phòng không S-400 và tiêm kích tàng hình Su-57. Ảnh: PTI

Về thương mại, hai bên đang tìm cách thu hẹp thâm hụt thương mại của Ấn Độ thông qua xuất khẩu thủy sản, khoai tây và lựu, đồng thời thúc đẩy di chuyển lao động lành nghề và bán lành nghề.

Trong lĩnh vực quốc phòng, Ấn Độ dự kiến sẽ sản xuất thêm các hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 1,2 tỷ USD. Bản tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ đánh giá quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD thương mại song phương vào năm 2030, sử dụng đơn vị tiền tệ quốc gia.

Trên phương diện an ninh khu vực, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga và Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự và huấn luyện chung, đồng thời mở rộng ảnh hưởng trong các vấn đề hạt nhân dân sự và năng lượng xanh.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion