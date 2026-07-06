Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng tốc ngoại giao bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Nhà Trắng ngày 5/7 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có loạt cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống lâm thời Syria Ahmad Al-Sharaa và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Ảnh: AP.

Theo Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly, Tổng thống Trump mong muốn sớm chấm dứt xung đột tại Ukraine và sẽ trao đổi với Tổng thống Zelensky về các bước đi nhằm thúc đẩy mục tiêu này. Tổng thống Trump cũng dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ 5. Trước thềm hội nghị, cả Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều đã điện đàm với Tổng thống Trump để chúc mừng Quốc khánh Mỹ.

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng Syria có thể đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề an ninh khu vực. Ảnh: SCM.

Liên quan cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmad Al-Sharaa, Nhà Trắng chưa công bố nội dung chương trình nghị sự. Trước đó, Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng Syria có thể đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề an ninh khu vực, trong khi ông Al-Sharaa khẳng định Damascus không có ý định tham gia các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt các biện pháp an ninh trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7 với sự tham dự của lãnh đạo 32 nước thành viên cùng các đối tác của liên minh.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát nước này đã bắt giữ 46 nghi phạm trong một chiến dịch đảm bảo an ninh tại thủ đô Ankara. Những người này bị cáo buộc liên quan các hành vi phạm pháp về vũ khí và đăng tải hình ảnh súng trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, mở rộng vành đai an ninh quanh các địa điểm tổ chức hội nghị.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận về các vụ bắt giữ, song cho biết mọi biện pháp tư pháp, hành chính và an ninh cần thiết đã được triển khai nhằm bảo đảm an toàn trước và trong thời gian diễn ra hội nghị.

Bích Hồng

Nguồn: Arab News, Reuters, Xinhua