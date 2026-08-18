Ông Trump dọa sẽ “tấn công dữ dội” nếu Oman can thiệp vào đàm phán Mỹ- Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công Oman nếu quốc gia vùng Vịnh này “cản đường” nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran. Tuyên bố được đưa ra ngày 17/8, đúng thời điểm thời hạn 60 ngày dành cho đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công Oman nếu nước này “cản trở” một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Trong phát biểu đưa ra ngày 17/8, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự tức giận trước các cuộc đàm phán giữa Oman và Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump cảnh báo Washington sẽ “tấn công dữ dội” nếu Oman can thiệp vào vấn đề này.

Oman từ lâu là một trong những đồng minh quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, với quan hệ hợp tác quân sự được duy trì trong nhiều năm. Gần đây, Muscat đóng vai trò trung gian trong các cuộc tiếp xúc không chính thức với Iran, nhằm tìm kiếm phương án quản lý độc lập đối với eo biển Hormuz.

Theo truyền thông quốc tế, chính quyền Tổng thống Trump tỏ ra đặc biệt không hài lòng với vai trò trung gian của Oman, cho rằng nước này đang lấy vị thế trung lập làm lý do để tiến hành các hoạt động đi ngược lợi ích của Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump chính thức xác nhận thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa Mỹ với Iran đã hết hiệu lực và yêu cầu Iran “giương cờ trắng đầu hàng”, qua đó cho thấy Washington không có ý định gia hạn hoặc kéo dài Biên bản ghi nhớ (MoU) đã ký với Tehran hồi tháng 6.

Trong khi đó, cùng ngày, Iran cảnh báo các cơ quan chức năng nước này cần chuẩn bị cho khả năng căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz và trên toàn khu vực, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn và có hành động đáp trả khi cần thiết. Iran nhấn mạnh nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả, Tehran sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự “kịp thời và chính xác” nhằm phá vỡ hoạt động phong tỏa của hải quân Mỹ tại khu vực.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun/The Guardian