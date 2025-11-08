Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn tổ chức thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Budapest

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng ngày 7/11,Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định mong muốn tổ chức thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, nơi trước đó dự kiến diễn ra nhưng đã bị hủy.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán diễn ra tại Nhà Trắng ngày 7 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Hungarytoday

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, trong cuộc gặp kéo dài khoảng hai giờ tại Nhà Trắng. Tại buổi tiếp, Tổng thống Trump cho biết: “Luôn có cơ hội” cho một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin. Ông cũng khẳng định muốn duy trì Budapest là địa điểm cho bất kỳ thượng đỉnh tiềm năng nào trong tương lai.

Nguyên nhân khiến cuộc gặp được lên lịch trước đây bị hoãn, theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, là vì phía Nga “chưa muốn dừng lại” trong xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ họ sẽ dừng, nhưng cuộc chiến đã gây tác động lớn cho cả hai nước.”

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hungary đều đồng tình về việc sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong tương lai không xa. Tuy nhiên, theo ông Viktor Orban, mặc dù ông Trump có những nỗ lực rất lớn trong việc tìm kiếm một thoả thuận ngừng bắn tại Ukraine, nhưng châu Âu lại thiếu đoàn kết và châu Âu lại có nhiều cách tiếp cận khác.

Theo thông báo từ phía Hungary, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Thủ tướng Orbán tuyên bố Hungary đã được miễn trừ hoàn toàn khỏi các lệnh trừng phạt Mỹ đối với dầu khí Nga qua hai tuyến ống Druzhba và TurkStream trong vòng một năm.

Thủ tướng Orbán khẳng định năng lượng Nga là vấn đề sống còn đối với Hungary, một quốc gia không có biển và phụ thuộc nhiều vào dầu khí nhập khẩu. Ông giải thích với Tổng thống Trump “hậu quả đối với người dân Hungary và nền kinh tế” nếu lệnh trừng phạt có hiệu lực. Tổng thống Trump tỏ ra đồng cảm với lập trường của ông Orbán, nhấn mạnh Mỹ đang xem xét miễn trừ cho Hungary vì tình hình đặc thù của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức bữa trưa song phương với Thủ tướng Hungary Viktor Orban cùng với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance (ngoài cùng bên trái) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, tại Nhà Trắng vào ngày 7 tháng 11. Ảnh: Reuters

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hungary cũng công bố mua nhiên liệu hạt nhân từ công ty Westinghouse của Mỹ để sử dụng tại nhà máy Paks, song vẫn duy trì mua nhiên liệu hạt nhân từ Nga. Ngoài ra, Hungary và Mỹ sẽ hợp tác về công nghệ lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và phát triển các lò phản ứng hạt nhân nhỏ.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Hungary đang chịu áp lực từ Liên minh Châu Âu và một số nghị sĩ Mỹ, kêu gọi giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Tuy nhiên, Thủ tướng Orbán tiếp tục thể hiện lập trường riêng, duy trì quan hệ gần gũi với Moscow, và nhấn mạnh Hungary là nước duy nhất có thể đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận hòa bình về Ukraine.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Trump-Orbán cũng bao gồm thảo luận về thương mại, năng lượng, chiến tranh Ukraine, và các vấn đề quốc tế khác, khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo và chiến lược năng lượng riêng của Hungary.

Nhật Lệ

Nguồn Newyork Post, Anadolu Agency