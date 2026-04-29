Thượng viện Mỹ bác đề xuất chấm dứt phong tỏa Cuba của Tổng thống Trump

Thượng viện Mỹ ngày 28/4 đã bác bỏ một dự luật do phe Dân chủ đề xuất nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các biện pháp phong tỏa năng lượng đối với Cuba nếu không được Quốc hội phê chuẩn.

Cuộc bỏ phiếu với kết quả 51-47 cho thấy phe Cộng hòa tiếp tục ủng hộ cách tiếp cận của Tổng thống Trump trong việc sử dụng sức ép kinh tế và các công cụ quyền lực đối ngoại, không chỉ với Cuba mà còn trong các hồ sơ khác như Iran và Venezuela.

Đề xuất của phe Dân chủ được đưa ra theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, nhằm hạn chế khả năng Tổng thống đơn phương triển khai các hành động có tính chất quân sự. Nếu được thông qua, dự luật sẽ yêu cầu Nhà Trắng phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào Cuba.

Tuy nhiên, phe Cộng hòa cho rằng đề xuất này “không phù hợp thủ tục”, lập luận rằng Mỹ hiện không tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Cuba. Đáng chú ý, chỉ có một Thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu cùng phe Cộng hòa, trong khi hai Thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ dự luật.

Trong khi đó, phe Dân chủ cảnh báo các biện pháp phong tỏa đang gây ra hệ lụy nhân đạo nghiêm trọng tại Cuba, bao gồm gián đoạn dịch vụ y tế, thiếu nước sạch và giá lương thực tăng cao. Thượng nghị sĩ Tim Kaine cho rằng các hành động hiện nay của Mỹ, bao gồm việc sử dụng lực lượng như Tuần duyên để thực thi phong tỏa, có thể được xem là một dạng “tham gia xung đột”.

Dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, lực lượng Mỹ đã thực hiện nhiều chiến dịch quân sự mà không cần sự ủy quyền từ Quốc hội. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện gia tăng sức ép nhằm buộc Cuba cải thiện tình hình nhân quyền, trả tự do cho tù nhân chính trị và cải cách kinh tế. Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ chuyển trọng tâm sang Cuba sau khi xử lý xong hồ sơ Iran.

Giới quan sát nhận định việc Thượng viện bác bỏ dự luật cho thấy Quốc hội Mỹ vẫn còn nhiều chia rẽ về cách tiếp cận đối với Cuba, đồng thời phản ánh sự ủng hộ đáng kể dành cho chính sách đối ngoại cứng rắn của chính quyền đương nhiệm.

Thanh Giang

Nguồn: Arabnews.