Indonesia chưa cam kết cho Mỹ sử dụng không phận

Indonesia khẳng định chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng không phận nước này, trong bối cảnh Jakarta tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực răn đe chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin phát biểu tại Lầu Năm Góc ở Washington D.C., Mỹ, ngày 13/4/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin cho biết Jakarta đã ký thư bày tỏ ý định với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Washington hồi tháng trước liên quan khả năng tiếp cận không phận Indonesia của máy bay quân sự Mỹ.

Theo ông Sjafrie, văn bản này đề cập tới việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ luật pháp của mỗi nước và xây dựng cơ chế phối hợp trong trường hợp Indonesia đồng ý cho phép sử dụng không phận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Indonesia “không đưa ra bất kỳ cam kết nào với Mỹ về không phận”, đồng thời khẳng định chính phủ luôn đặt hiến pháp và lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

Vấn đề quyền bay qua không phận từng gây tranh cãi tại Indonesia hồi tháng trước. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Indonesia đã cảnh báo rằng đề xuất cho phép quân đội Mỹ được “tự do bay qua” lãnh thổ Indonesia có thể khiến Jakarta bị cuốn vào các căng thẳng tiềm tàng tại Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho hay phía Mỹ đã nêu đề xuất này từ năm ngoái trong khuôn khổ một cuộc họp của ASEAN với lý do phục vụ các tình huống khẩn cấp, song không công bố thêm chi tiết.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto giới thiệu vũ khí thông minh Hammer tại lễ bàn giao máy bay chiến đấu Rafale tại căn cứ không quân Halim Perdanakusuma ở Jakarta, Indonesia, ngày 18/5/2026. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, Indonesia tiếp tục thúc đẩy chương trình hiện đại hóa quân đội. Ngày 18/5, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto chủ trì lễ bàn giao nhiều khí tài quân sự mới cho quân đội tại một căn cứ không quân ở Jakarta, trong đó có 6 máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất.

Theo Phủ Tổng thống Indonesia, các trang thiết bị mới được tiếp nhận còn bao gồm 4 máy bay Dassault Falcon 8X và một máy bay vận tải quân sự Airbus A400M Atlas.

Phát biểu sau lễ bàn giao, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh Indonesia cần tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng nhằm tạo sức răn đe và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.

Thanh Hằng

Nguồn: Jakarta Post.