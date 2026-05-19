Hội nghị Ngoại trưởng G20 được tổ chức tại Atlanta, Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Atlanta, bang Georgia, trong hai ngày 30-31/10.

Mỹ đăng cai tổ chức Hội nghị G20, dự kiến diễn ra từ ngày 14-15/12/2026 . Ảnh: Sarkaritel

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hội nghị sẽ quy tụ ngoại trưởng các nền kinh tế hàng đầu thế giới nhằm thúc đẩy mục tiêu tăng cường ổn định toàn cầu và thịnh vượng kinh tế. Các cuộc thảo luận dự kiến tập trung vào việc củng cố hợp tác quốc tế, ứng phó các thách thức kinh tế toàn cầu, cũng như thúc đẩy thị trường mở và chuỗi cung ứng bền vững.

Washington cho biết, Atlanta được lựa chọn nhờ vai trò là trung tâm ngoại giao, thương mại và kết nối quốc tế, phù hợp cho các hoạt động đa phương cấp cao.

Hội nghị Ngoại trưởng G20 được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị Thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra ngày 14-15/12 tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral ở Miami, bang Florida, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giới quan sát cho rằng, các cuộc họp của G20 năm nay sẽ chịu tác động đáng kể từ những diễn biến địa chính trị, cạnh tranh thương mại và các vấn đề liên quan an ninh năng lượng, công nghệ.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo các cuộc họp của các quan chức tài chính G20 sẽ được tổ chức tại Asheville, bang Bắc Carolina vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm nay.

Mỹ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch G20 năm 2026 từ ngày 1/12/2025 sau nhiệm kỳ luân phiên của Nam Phi. Chính quyền Mỹ cho biết, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, G20 sẽ tập trung vào các ưu tiên như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng năng lượng và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Washington cũng nhấn mạnh mục tiêu nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và khoáng sản chiến lược.

G20 hiện gồm các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia cùng Liên minh châu Âu, chiếm khoảng 85% GDP toàn cầu và gần hai phần ba dân số thế giới.

Minh Phương

Nguồn: Sarkaritel, Atlanta