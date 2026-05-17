Góp ý điều chỉnh quy hoạch vì mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh

Tại hội nghị góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp và Nhân dân, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện quy hoạch, vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh.

Sáng 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, tổ chức hội nghị góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng; các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình; các nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh quy hoạch để thúc đẩy phát triển và nâng cao vị thế của tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của tỉnh. Đồng thời, chỉ rõ yêu cầu thực tiễn, tính cấp thiết của việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh đạt chất lượng cao, sát với yêu cầu thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp các ý kiến sâu sắc, khách quan, khoa học và có giá trị thực tiễn cao, để các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Đồng chí gợi mở các nhóm nội dung lớn để các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến như: Việc điều chỉnh tầm nhìn quy hoạch từ năm 2045 thành tầm nhìn đến năm 2050; cập nhật địa danh, tổ chức không gian, hạ tầng xã hội phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc điều chỉnh từ 5 quan điểm phát triển lên 8 quan điểm; điều chỉnh mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP hằng năm từ 11% trở lên; việc bổ sung các động lực phát triển mới về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics và dịch vụ công...

Đại diện Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa báo cáo nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thu hút trí tuệ để bổ sung, hoàn thiện quy hoạch

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa trình bày báo cáo tóm tắt nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với những định hướng bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tỉnh; đồng thời đi sâu phân tích, góp ý sâu sắc những nội dung được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gợi mở.

PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công, Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Tập đoàn Hoa Lợi - danh nghiệp nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết, quan trọng và kịp thời. Đặc biệt, việc điều chỉnh quy hoạch lần này vừa tập trung vào các vấn đề phát triển cụ thể giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; vừa đặt ra tầm nhìn phát triển dài hạn đến 2050 gắn với định hướng của Trung ương và vị thế, yêu cầu của tỉnh. Do vậy, điều chỉnh quy hoạch phải căn cơ, mạnh mẽ hơn, có tính đột phá, quyết liệt hơn, khai thác phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của tỉnh...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu bật những thành quả đạt được trên các lĩnh vực; những yêu cầu đặt ra sau hơn 3 năm thực hiện chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 153/QĐ-TTg, ngày 27/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”. Do đó, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thực hiện Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành về luật, UBND tỉnh đã tổ chức lập và hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định. Theo đó, tỉnh đã kế thừa những nội dung phù hợp; tiếp tục thực hiện những quy hoạch khả thi; đồng thời, điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung bộ.

Trong quá trình lập, hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, việc lấy ý kiến các cấp, các ngành, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh là rất quan trọng. Ngoài việc tổ chức các hội nghị, tỉnh đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND tỉnh và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch, để lấy ý kiến góp ý.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, doanh nhân, chuyên gia và các đại biểu, đã dành thời gian tham gia hội nghị và có nhiều ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Đây là những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh; trở thành một cực tăng trưởng của khu vực như Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Phong Sắc