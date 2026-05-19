IEA: Dự trữ dầu thương mại toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ chóng mặt

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây cảnh báo lượng dầu dự trữ thương mại toàn cầu đang suy giảm nhanh chóng do tác động kéo dài của xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran cùng tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt năng lượng và lạm phát tăng mạnh trên toàn cầu.

Phát biểu bên lề cuộc họp Bộ trưởng Tài chính Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris ngày 18/5, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết các kho dự trữ dầu thương mại hiện chỉ còn đủ cho vài tuần sử dụng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp tục kéo dài. Theo ông, lượng dầu từ các kho dự trữ chiến lược được tung ra thị trường thời gian qua đã bổ sung khoảng 2,5 triệu thùng/ngày cho nguồn cung toàn cầu, song các nguồn dự trữ khẩn cấp này “không phải là vô tận”.

Ông Birol cảnh báo lượng dầu dự trữ giảm mạnh có thể kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với giá lương thực và lạm phát, trong bối cảnh mùa gieo trồng tại Bắc bán cầu và nhu cầu đi lại mùa hè đang khiến nhu cầu đối với dầu diesel, nhiên liệu máy bay, xăng và phân bón tăng cao. Theo ông, giá năng lượng leo thang kết hợp với chi phí vận tải và sản xuất nông nghiệp tăng mạnh có nguy cơ tạo thêm áp lực lớn lên kinh tế toàn cầu.

Theo dữ liệu của IEA và các công ty theo dõi thị trường năng lượng, việc đóng cửa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 đã khiến khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu bị gián đoạn. Saudi Arabia, Iraq, Iran và Kuwait được cho là đã mất tổng cộng hơn 10 triệu thùng dầu/ngày do hoạt động xuất khẩu qua tuyến hàng hải chiến lược này bị đình trệ.

IEA dự báo nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026 có thể giảm trung bình 3,9 triệu thùng/ngày, ngay cả trong kịch bản một phần hoạt động vận chuyển qua Hormuz được khôi phục vào tháng 6. Trong khi đó, nhu cầu dầu chỉ giảm nhẹ khoảng 420.000 thùng/ngày, khiến thị trường tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu hụt.

Các chuyên gia cảnh báo nếu eo biển Hormuz không sớm được mở lại, thị trường có thể chuyển từ khủng hoảng thiếu dầu thô sang thiếu hụt nhiên liệu tinh chế chỉ trong vài tuần tới. Trong khi đó, giá dầu và lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt đối với các mặt hàng nhiên liệu và thực phẩm.

Ngọc Liên

Nguồn: Caspian post