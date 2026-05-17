Võ sĩ Thanh Hóa giành 4 HCV tại Giải vô địch thế giới Jujitsu Full Contact 2026

Tại Giải vô địch thế giới Jujitsu Full Contact và Hif Contact 2026 diễn ra tại Kemer - Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 12/5, hai võ sĩ của Thanh Hóa là Nguyễn Thị Thanh Trúc và Nguyễn Thị Lệ đã thi đấu xuất sắc, mang về tổng cộng 4 HCV cho đội tuyển Jujitsu Việt Nam.

Ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên, các võ sĩ xứ Thanh đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ở nội dung Full-Contact. Ở hạng cân trên 70kg nữ, Nguyễn Thị Thanh Trúc thi đấu ấn tượng và giành HCV sau chiến thắng thuyết phục trước võ sĩ chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chung kết. Trong khi đó, Nguyễn Thị Lệ cũng xuất sắc bước lên bục cao nhất ở hạng cân 48kg nữ sau màn trình diễn đầy bản lĩnh.

Tiếp nối phong độ ấn tượng, đến ngày 16/5 (theo giờ Việt Nam), Thanh Trúc và Nguyễn Thị Lệ tiếp tục hoàn thành xuất sắc phần thi đấu ở nội dung Hif-Contact khi cùng giành thêm 2 HCV.

Đáng chú ý, Thanh Trúc một lần nữa đánh bại võ sĩ chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ trong trận chung kết hạng trên 70kg nữ để khẳng định đẳng cấp và sự tiến bộ vượt bậc của mình trên đấu trường quốc tế.

Giải vô địch thế giới Jujitsu Full-Contact và Hif-Contact 2026 quy tụ khoảng 250 võ sĩ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, là sân chơi có trình độ chuyên môn cao của Jujitsu thế giới.

Trong đó, nội dung Full-Contact cho phép các võ sĩ thi đấu với cường độ đối kháng mạnh, ưu tiên sức mạnh và khả năng chịu đòn, còn Hif-Contact đòi hỏi tốc độ, kỹ thuật ra đòn chính xác cùng khả năng kiểm soát chiến thuật tốt.

Theo thông tin từ đội tuyển Jujitsu Việt Nam, đoàn Việt Nam đã thi đấu thành công với nhiều HCV ở các hạng cân khác nhau, trong đó thành tích của hai võ sĩ Thanh Hóa đóng góp quan trọng vào thành công chung của toàn đoàn.

Nguyễn Thị Thanh Trúc sinh năm 2005, được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật của Jujitsu Việt Nam hiện nay. Trước giải đấu này, cô từng giành nhiều thành tích quốc tế đáng chú ý như HCV giải châu Á và vô địch Thailand Open Grand Prix. Trong khi đó, Nguyễn Thị Lệ cũng đã đáp ứng kỳ vọng khi được trao cơ hội tranh tài ở giải đấu cấp thế giới.

Hoàng Sơn