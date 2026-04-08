Chủ tịch Cuba tin tưởng đạt thỏa thuận với Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với hãng truyền thông Mỹ Newsweek sau ba năm, chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ tin tưởng có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ trong một số lĩnh vực nếu có thiện chí chính trị, đồng thời thu hút các doanh nghiệp Mỹ sang Cuba đầu tư và phát triển thương mại song phương.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel trả lời phỏng vấn với hãng truyền thông Mỹ Newsweek. Ảnh: Newsweek

Trả lời phỏng vấn của Newsweek ngày 7/4, Chủ tịch Díaz-Canel cho biết: "Tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể tham gia đối thoại và thảo luận để đi tới thỏa thuận. Chúng tôi có thể đạt được các thỏa thuận về những lĩnh vực như di cư, an ninh, môi trường, khoa học và đổi mới, thương mại, giáo dục, văn hóa và thể thao. Chúng tôi cũng có thể thu hút đầu tư từ các công ty Mỹ vào Cuba và phát triển thương mại song phương. Nếu đối thoại được củng cố và các thỏa thuận đạt được, tôi tin chắc rằng đây sẽ là các thỏa thuận có lợi cho cả hai quốc gia và nhân dân hai nước."

Chủ tịch Cuba cũng cho biết thêm đối thoại chỉ có thể diễn ra trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và hệ thống chính trị của Cuba, đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông nhắc lại rằng trong lịch sử, Cuba đã nhiều lần thực hiện các cam kết, trong khi một số chính quyền Mỹ lại không giữ lời hứa, khiến quá trình đối thoại trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh: “Cuba là đất nước của hòa bình, nhưng chúng tôi không sợ chiến tranh. Chúng tôi có một học thuyết phòng thủ mang tên ‘chiến tranh toàn dân’, nhằm bảo vệ đất nước. Nếu xảy ra xung đột, chúng tôi sẽ sẵn sàng tự vệ. Bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Cuba sẽ gây tổn thất to lớn cho cả hai quốc gia và nhân dân."

Chủ tịch Díaz-Canel khẳng định nhân dân Cuba xứng đáng sống trong môi trường hòa bình, hợp tác và hữu nghị. Ảnh: Newsweek

Ông khẳng định rằng nhân dân Cuba xứng đáng sống trong môi trường hòa bình, hợp tác và hữu nghị, đồng thời nhấn mạnh giải pháp xây dựng duy nhất cho các bất đồng song phương là đối thoại và hợp tác.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Josefina Vidal - người từng là một trong những nhân vật chủ chốt trong tiến trình bình thường hóa quan hệ Cuba - Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Barack Obama cho biết các cuộc đối thoại với Mỹ mới chỉ ở giai đoạn “rất sơ bộ” và chưa có các cuộc đàm phán mang tính cấu trúc giữa hai bên. Bà Vidal cho biết La Havana luôn ủng hộ đối thoại thay vì đối đầu. Tuy nhiên, nếu so sánh tình hình hiện tại với giai đoạn 2014 – 2015 khi hai bên đạt được bước đột phá lịch sử, bối cảnh hiện nay khó khăn hơn đáng kể.

Cũng trong ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này.

Vân Bình

Nguồn: Newsweek