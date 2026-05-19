Pakistan triển khai chiến đấu cơ và hàng nghìn binh sĩ tới Saudi Arabia

Pakistan đã triển khai khoảng 8.000 binh sĩ, một phi đội máy bay chiến đấu cùng hệ thống phòng không tới Saudi Arabia theo thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước, trong bối cảnh Islamabad tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa giải liên quan xung đột với Iran.

Lực lượng Không quân Pakistan điều động các tiêm kích JF-17 Thunder trong giai đoạn huấn luyện trên biển của cuộc tập trận hải quân đa quốc gia AMAN-23 do Hải quân Pakistan tổ chức tại Bắc biển Ả Rập, gần Karachi, Pakistan, ngày 13/2/2023. Ảnh: Reuters.

Thông tin về quy mô đầy đủ của đợt triển khai lần đầu được tiết lộ thông qua các nguồn tin an ninh và quan chức chính phủ Pakistan. Theo đó, lực lượng được điều động có khả năng tác chiến thực tế nhằm hỗ trợ quân đội Saudi Arabia nếu quốc gia này tiếp tục bị tấn công. Bộ Ngoại giao và quân đội Pakistan, cũng như giới chức Saudi Arabia, hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái trên.

Theo các nguồn tin, Pakistan đã điều động một phi đội gồm khoảng 16 máy bay chiến đấu, chủ yếu là tiêm kích JF-17 do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất, tới Saudi Arabia từ đầu tháng 4. Islamabad cũng triển khai thêm hai phi đội thiết bị bay không người lái cùng hệ thống phòng không HQ-9 do Trung Quốc sản xuất. Toàn bộ khí tài do quân nhân Pakistan trực tiếp vận hành, trong khi Saudi Arabia chịu trách nhiệm tài chính cho chiến dịch triển khai này.

Các nguồn tin cho biết phần lớn lực lượng quân sự Pakistan tại Saudi Arabia sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện và cố vấn trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng liên quan tới Iran. Tuy nhiên, quy mô lực lượng cùng các khí tài hiện đại được triển khai cho thấy đây không chỉ là một phái bộ mang tính biểu tượng.

Binh sĩ Lục quân Pakistan tuần tra trên một tuyến đường khi Pakistan chuẩn bị đăng cai vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 24/4/2026. Ảnh: Reuters.

Một nguồn tin chính phủ Pakistan tiết lộ hiệp ước quốc phòng bí mật giữa hai nước cho phép Islamabad triển khai tới 80.000 binh sĩ để phối hợp bảo vệ biên giới Saudi Arabia nếu cần thiết. Thỏa thuận này cũng được cho là bao gồm khả năng triển khai tàu chiến Pakistan tới khu vực.

Động thái tăng cường hiện diện quân sự diễn ra sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia trước đó, khiến ít nhất một công dân nước này thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng tại vùng Vịnh.

Pakistan từ lâu duy trì quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ với Saudi Arabia, bao gồm hoạt động huấn luyện và triển khai cố vấn quân sự, trong khi Riyadh nhiều lần hỗ trợ tài chính cho Islamabad trong các giai đoạn kinh tế khó khăn.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.