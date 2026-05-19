Thủ tướng Anh Starmer không từ chức, tiếp tục lãnh đạo Công đảng

Thủ tướng Anh Keir Starmer tái khẳng định ông không có ý định từ chức và muốn tiếp tục dẫn dắt đảng Lao động (Công đảng) trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo, dự kiến muộn nhất vào tháng 8/2029.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trả lời phỏng vấn với Sky News. Ảnh: Sky News

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News ngày 18/5, ông Starmer nhấn mạnh: “Tôi muốn dẫn dắt đảng Lao động bước vào cuộc tổng tuyển cử tiếp theo”, đồng thời cho biết ưu tiên hiện nay là “xoay chuyển tình thế” sau các kết quả bầu cử địa phương gần đây.

Ông thừa nhận kết quả bầu cử tại Anh, xứ Wales và Scotland là “cảnh báo nghiêm trọng” đối với chính phủ, song khẳng định tiếp tục tập trung vào trách nhiệm lãnh đạo đất nước và phục vụ cử tri đã đưa đảng Lao động trở lại nắm quyền.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đảng Lao động cầm quyền đang chịu áp lực lớn do kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát và chi phí sinh hoạt tiếp tục ảnh hưởng tới đời sống người dân Anh. Chính phủ của ông Starmer cũng đối mặt nhiều chỉ trích liên quan tới chính sách thuế, nhập cư và tình trạng quá tải của hệ thống y tế công.

Sau cuộc bầu cử địa phương ngày 7/5, đảng Lao động được cho là đã mất khoảng 1.400 ghế, đồng thời lần đầu tiên đánh mất quyền kiểm soát quốc hội xứ Wales. Theo truyền thông Anh, hơn 90 nghị sĩ trong đảng đã công khai kêu gọi ông Starmer từ chức, làm dấy lên nguy cơ bất ổn trong nội bộ đảng cầm quyền.

Một số nhân vật có ảnh hưởng trong Công đảng, trong đó có Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham. Ảnh: Sky News

Theo quy định của đảng Lao động, nếu ít nhất 20% nghị sĩ tại Hạ viện tương đương 81 người ủng hộ, một cuộc đua lãnh đạo mới có thể được khởi động. Người giành chiến thắng sẽ trở thành thủ tướng mà không cần tổ chức tổng tuyển cử.

Truyền thông Anh cho rằng, một số nhân vật có ảnh hưởng trong đảng, trong đó có Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham, đang nổi lên như những gương mặt có khả năng thách thức vị trí lãnh đạo của ông Starmer trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters