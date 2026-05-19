Tướng Iran: Quân đội luôn trong trạng thái “đặt tay trên cò súng”

Iran ngày 19/5 phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Mỹ và các đồng minh, khẳng định lực lượng vũ trang nước này đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất và sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự. Tuyên bố được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo hoãn cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra trong ngày 19/5, sau khi nhận được đề nghị từ lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, Tướng Ali Abdollahi. Ảnh: Faraz.

Trong một tuyên bố, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ali Abdollahi, cảnh báo rằng Mỹ cùng các đồng minh không nên lặp lại sai lầm chiến lược hay những tính toán sai lầm đối với Iran. Ông cho biết các lực lượng vũ trang Iran hiện sẵn sàng hơn và mạnh hơn trước đây, đồng thời nhấn mạnh quân đội nước này luôn trong trạng thái “đặt tay trên cò súng”.

Theo Tướng Ali Abdollahi, bất kỳ hành động xâm lược hay tấn công mới nào nhằm vào lãnh thổ Iran sẽ phải đối mặt với phản ứng “nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát và rộng khắp”. Ông cũng tuyên bố Tehran sẽ bảo vệ quyền lợi của nhân dân Iran bằng mọi khả năng, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel nhiều lần thử thách sức mạnh của Iran nhưng đều nhận được phản ứng cứng rắn từ Tehran. Ông khẳng định Iran đã chứng minh được năng lực và sức mạnh thực tế trên chiến trường.

Trước đó, ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định lợi ích quốc gia Iran, cũng đăng tải thông điệp cứng rắn trên mạng xã hội X nhằm đáp trả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra thời hạn tấn công quân sự rồi sau đó quyết định hoãn lại. Quan chức Iran khẳng định “nắm đấm thép” của lực lượng vũ trang và người dân Iran sẽ buộc Mỹ phải “rút lui và đầu hàng”.

Ông Mohsen Rezaei, thành viên Hội đồng Phân định lợi ích quốc gia Iran. Ảnh: Khabar.

Những tuyên bố trên của giới lãnh đạo Iran được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã quyết định hoãn cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 theo đề nghị của Qatar, Saudi Arabia và UAE để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cảnh báo quân đội nước này vẫn trong trạng thái sẵn sàng mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn nếu không đạt được thỏa thuận với Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

Ngọc Liên

Nguồn: Mehr news/Khabarpu