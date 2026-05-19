Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ trích cách tiếp cận của EU với Nga

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chưa khai thác đầy đủ tiềm năng ngoại giao trong cách tiếp cận quan hệ với Nga, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh:Getty Images.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình công cộng WDR ngày 18/5, bà Merkel nhấn mạnh rằng, các biện pháp hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine là “hoàn toàn đúng đắn”, song châu Âu cần bổ sung thêm nỗ lực ngoại giao để tạo ra hiệu ứng răn đe và thúc đẩy khả năng đối thoại. Bà cho rằng việc chỉ duy trì liên lạc giữa một số bên, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, là chưa đủ để giải quyết vấn đề.

Bà Merkel nhận định EU đã không tận dụng hết “tiềm năng ngoại giao”, đồng thời cho rằng cần tiếp tục tìm kiếm các kênh đối thoại phù hợp giữa châu Âu và Nga, dù còn nhiều khác biệt trong nội bộ khối. Tuy nhiên, cựu Thủ tướng Đức cũng nhấn mạnh bà không phải là người phù hợp để dẫn dắt bất kỳ tiến trình đàm phán nào, do hiện không nắm giữ quyền lực chính trị.

Châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm một nhà đàm phán tiềm năng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BBC News.

Phát biểu của bà Merkel diễn ra trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu đang thảo luận khả năng bổ nhiệm một đặc phái viên cho tiến trình đàm phán hòa bình liên quan tới Nga và Ukraine.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết việc bổ nhiệm một nhà đàm phán chung cho toàn EU hiện chưa nằm trong kế hoạch, dù các cuộc trao đổi vẫn đang tiếp tục ở cấp độ châu Âu.

Bà Merkel cũng đề cập đến nỗ lực thiết lập khuôn khổ đối thoại EU - Nga vào cuối nhiệm kỳ năm 2021, song thừa nhận đề xuất này không đạt được đồng thuận trong khối.

Bà khẳng định ngoại giao luôn giữ vai trò quan trọng ngay cả trong bối cảnh căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán chỉ có thể đạt hiệu quả khi các bên có đủ “quyền lực chính trị” để thực thi cam kết.

Bà cũng nhắc lại kinh nghiệm làm trung gian trong các thỏa thuận Minsk năm 2014–2015, vốn nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột ở miền đông Ukraine, nhưng sau đó không duy trì được một lệnh ngừng bắn lâu dài.

Thu Uyên

Nguồn: Politico