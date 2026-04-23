Cuba mong muốn xây dựng quan hệ láng giềng tốt với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tái khẳng định Havana sẵn sàng thúc đẩy đối thoại với Mỹ trên tinh thần “hiểu biết lẫn nhau thay vì đối đầu”, trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng do các biện pháp cấm vận và sức ép kinh tế từ Washington.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (phải) trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Breno Altman trên kênh truyền hình Opera Mundi của Brazil, ngày 22/4/2026. Ảnh: Telesur.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Breno Altman trên kênh truyền hình Opera Mundi của Brazil, ngày 22/4, ông Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba mong muốn xây dựng quan hệ láng giềng tốt với Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực tiềm năng như y tế, khoa học, di cư và đầu tư. Tuy nhiên, ông khẳng định mọi cuộc đối thoại phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và không kèm theo điều kiện chính trị.

Nhà lãnh đạo Cuba cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã được tăng cường đáng kể từ năm 2017, với hơn 240 biện pháp được áp đặt ở nhiệm kì đầu của tổng thống Donald Trump, tiếp tục duy trì dưới thời tổng thống Joe Biden và gia tăng trong nhiệm kì này của ông Trump. Ông Díaz-Canel mô tả đây là một “chiến dịch gây sức ép” kéo dài, nhằm làm suy yếu nền kinh tế Cuba.

Về tình hình hiện tại, nhà lãnh đạo Cuba cáo buộc lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ - đặc biệt gia tăng từ đầu năm 2026 đã gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, khiến nguồn cung nhiên liệu bị hạn chế, kéo theo tình trạng mất điện diện rộng và ảnh hưởng đến hoạt động y tế cũng như đời sống người dân.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cáo buộc lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ khiến nguồn cung nhiên liệu bị hạn chế, kéo theo tình trạng mất điện diện rộng và ảnh hưởng đến hoạt động y tế cũng như đời sống người dân. Ảnh: Telesur.

Trong bối cảnh khó khăn, Cuba cũng ghi nhận sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế như Nga, Trung Quốc, Mexico và Brazil, đặc biệt trong việc cung cấp nhiên liệu và vật tư thiết yếu.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định nước này không gây ra mối đe dọa an ninh đối với Mỹ, đồng thời cảnh báo mọi hành động quân sự nhằm vào Cuba sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh rằng chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ hòa bình chính là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa chiến tranh, đồng thời tái khẳng định quyết tâm của Havana trong việc vừa đối thoại, vừa bảo vệ con đường phát triển độc lập và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ngọc Liên

Nguồn: Telesur