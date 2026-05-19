Nga và Trung Quốc không liên minh nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào

Ngày 19/5, tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc và dự kiến thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Nga - Trung được mô tả ở mức “cao chưa từng có” trong lịch sử và diễn ra chưa đầy 1 tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong thông điệp video công bố trước chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung đã đạt tới “mức độ chưa từng có” về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia.

Ông Putin nêu rõ: “Nga và Trung Quốc không liên minh để chống lại bất kỳ ai”, đồng thời khẳng định hai nước cùng hướng tới mục tiêu hòa bình và thịnh vượng toàn cầu thông qua hợp tác cân bằng, tôn trọng lẫn nhau.

Theo Tổng thống Nga, hợp tác giữa Moskva và Bắc Kinh đang tiếp tục mở rộng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng và giao lưu nhân dân. Ông đánh giá cao việc tăng cường kết nối xã hội, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước, coi đây là nền tảng quan trọng củng cố quan hệ lâu dài. Về kinh tế, ông Putin cho biết kim ngạch thương mại song phương đã vượt mốc 200 tỷ USD và phần lớn giao dịch hiện được thực hiện bằng đồng nội tệ của hai nước.

Nhà lãnh đạo Nga hoan nghênh việc áp dụng cơ chế miễn thị thực song phương, cho rằng đây là bước tiến quan trọng thúc đẩy du lịch, hợp tác kinh doanh và giao lưu giữa người dân hai nước.

Tổng thống Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 19/5, dự kiến hội đàm với Tập Cận Bình vào ngày 20/5. Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 Phó Thủ tướng, 8 bộ trưởng, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng, chính nghĩa quốc tế”.

Thu Uyên

Nguồn: TASS