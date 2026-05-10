Thủ tướng Slovakia Robert Fico phản đối EU dùng năng lượng Mỹ

Ngày 9.5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tiếp tục công khai phản đối chiến lược năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng châu Âu không nên “thoát phụ thuộc Nga để rồi lại phụ thuộc vào Mỹ

Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ảnh: TASS.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, ông Fico nhấn mạnh Slovakia sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách năng lượng “thực dụng”, dựa trên lợi ích kinh tế quốc gia thay vì các quyết định mang động cơ chính trị. Ông cho rằng kế hoạch của EU nhằm loại bỏ hoàn toàn dầu khí Nga vào năm 2027–2028 sẽ đẩy giá năng lượng tại châu Âu tăng cao, làm suy yếu ngành công nghiệp và giảm sức cạnh tranh của khối.

Ông Fico từng cho rằng, Slovakia coi việc EU cắt nguồn năng lượng Nga là hành động mang tính “tự sát năng lượng”. Nhà lãnh đạo Slovakia nhiều lần chỉ trích Brussels vì thúc ép các nước thành viên từ bỏ dầu khí Nga trong khi chưa có giải pháp thay thế đủ rẻ và ổn định. Ông đặc biệt phản đối xu hướng gia tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, cho rằng điều này sẽ khiến châu Âu rơi vào một dạng phụ thuộc mới với chi phí cao hơn.

Slovakia hiện vẫn là một trong số ít quốc gia EU duy trì nhập khẩu dầu và khí đốt Nga. Ảnh: Reuters.

Slovakia hiện vẫn là một trong số ít quốc gia EU duy trì nhập khẩu dầu và khí đốt Nga. Nước này nhận dầu qua tuyến ống Druzhba từ thời Liên Xô và khí đốt qua TurkStream. Chính phủ Slovakia lập luận rằng toàn bộ hạ tầng năng lượng quốc gia được xây dựng dựa trên nguồn cung Nga, nên việc chuyển đổi quá nhanh sẽ gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và người tiêu dùng.

Trong cuộc gặp với ông Fico, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ “làm mọi thứ” để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Slovakia. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh EU đang thúc đẩy lộ trình chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga, đồng thời tăng mua LNG từ Mỹ và Trung Đông nhằm bảo đảm an ninh năng lượng sau xung đột Ukraine.

Bất chấp áp lực từ Brussels, chính phủ Slovakia thời gian qua liên tục phản đối các gói trừng phạt mới nhằm vào năng lượng Nga.

Lập trường của ông Fico khiến Slovakia ngày càng trở thành tiếng nói khác biệt trong EU, tương tự Hungary trước đây. Các nguồn tin nhận định, Bratislava hiện là một trong những quốc gia thân Nga nhất trong khối, đồng thời phản đối mạnh mẽ chính sách siết trừng phạt năng lượng mà Brussels theo đuổi từ sau xung đột Ukraine.

Thu Uyên

Nguồn: Tass, Reuters.