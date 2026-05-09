Hệ thống khách sạn Anyla đón nhận tiêu chuẩn 5 sao: Động lực nâng tầm du lịch xứ Thanh

Chiều ngày 9/5, hệ thống khách sạn Anyla đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận quyết định công nhận tiêu chuẩn 5 sao cho hai cơ sở: Anyla Grand Hotels (Phường Hạc Thành) và Anyla Grand Hotels Sầm Sơn (Phường Sầm Sơn). Đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược nâng tầm hạ tầng lưu trú cao cấp, góp phần khẳng định vị thế du lịch Thanh Hóa trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Anyla Grand Hotels là thương hiệu khách sạn 5 sao cao cấp tại Thanh Hóa với hai cơ sở là Anyla Grand Hotels Hạc Thành có quy mô từ 135-149 phòng; và Anyla Grand Hotels Sầm Sơn với quy mô lớn khoảng 200 phòng. Cả hai cơ sở đều có hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế, tích hợp rạp chiếu phim hiện đại và trung tâm sự kiện lớn.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao quyết định công nhận tiêu chuẩn 5 sao cho đại diện Hệ thống khách sạn Anyla.

Trao quyết định công nhận tiêu chuẩn 5 sao cho ban lãnh đạo hai khách sạn, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cấp hạ tầng và chất lượng vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự hiện diện của những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp là minh chứng cho sự trưởng thành của du lịch địa phương, đồng thời là cơ sở quan trọng để ngành du lịch Việt Nam tăng cường thu hút khách quốc tế và các dòng khách có mức chi tiêu cao, góp phần vào mục tiêu phát triển du lịch bền vững và chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã ghi nhận và đánh giá cao sự tâm huyết của Tổng công ty Đầu tư Hà Thanh. Đồng chí nhấn mạnh: Sự hiện diện của hệ thống khách sạn 5 sao Anyla tại phường Hạc Thành và phường Sầm Sơn không chỉ bổ sung thêm sản phẩm lưu trú chất lượng cao cho tỉnh Thanh Hóa, mà còn góp phần hình thành một mạch trải nghiệm kết nối từ trung tâm đô thị đến không gian du lịch biển. “Hành trình di sản 5 sao” nếu được tổ chức và vận hành tốt, sẽ có thể trở thành một hành trình mới cho du khách; không chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú đơn thuần, mà còn hướng tới kết nối các không gian dịch vụ và du lịch biển, nơi giá trị văn hóa, du lịch của xứ Thanh được cảm nhận qua chất lượng dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp và tinh tế hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng gửi gắm kỳ vọng vào đội ngũ vận hành: "Một hệ thống khách sạn hiện đại, đồng bộ có thể tạo ấn tượng ban đầu. Nhưng điều giữ chân du khách và để du khách nhớ đến không chỉ là không gian lưu trú, mà còn là chất lượng phục vụ, văn hóa ứng xử, sự tinh tế trong từng trải nghiệm và uy tín được bồi đắp mỗi ngày". Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở lưu trú và các sản phẩm văn hóa - du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức biểu trưng cho khát vọng vươn tầm của du lịch Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trang trọng mang tên “Hạc Thành vươn sao” và “Cánh buồm vươn sao”, thể hiện khát vọng bứt phá của du lịch xứ Thanh. Đại diện Ban lãnh đạo Hệ thống Anyla cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng vận hành để xứng đáng với vị thế thương hiệu 5 sao, đồng thời lan tỏa những giá trị chuyên nghiệp, tinh tế đến với du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện đón nhận tiêu chuẩn 5 sao của Anyla Grand Hotels và Anyla Grand Hotels Sầm Sơn không chỉ là dấu mốc vàng cho doanh nghiệp, mà còn là cú hích quan trọng đối với ngành du lịch Thanh Hóa. Việc gia tăng hạ tầng lưu trú đẳng cấp quốc tế giúp địa phương nâng cao năng lực đón tiếp những đoàn khách cao cấp, đẩy mạnh mô hình kinh tế du lịch bền vững và hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước.

Minh Quyên