WHO khuyến nghị giám sát 42 ngày đối với những người trên du thuyền liên quan virus Hanta

Quyền Giám đốc phụ trách phòng ngừa và chuẩn bị ứng phó dịch bệnh, đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà Maria Van Kerkhove, ngày 9/5 cho biết, những người trên du thuyền “Hondius”, nơi xuất hiện dịch hantavirus, sắp được sơ tán. WHO khuyến nghị tiến hành giám sát chủ động và theo dõi trong 42 ngày đối với toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn sau khi rời tàu. Hiện nguy cơ đối với cộng đồng vẫn ở mức thấp.

Phát biểu tại một cuộc thảo luận về hantavirus cùng ngày, bà Van Kerkhove cho biết, thời gian giám sát 42 ngày sẽ được tính từ lần cuối cùng những người này tiếp xúc với ca bệnh hantavirus đã được xác nhận hoặc nghi nhiễm.

Theo thông báo cập nhật tình hình dịch bệnh của WHO ngày 8/5, tổ chức này đã nhận được báo cáo hôm 2/5 về việc xuất hiện các ca bệnh hô hấp nghiêm trọng theo cụm trên du thuyền “Hondius”. Đơn vị vận hành du thuyền cho biết khi đó trên tàu có tổng cộng 147 hành khách và thủy thủ đoàn. Tính đến ngày 8/5, đã ghi nhận tổng cộng 8 ca bệnh, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Sáu ca được xét nghiệm xác nhận nhiễm hantavirus, cụ thể là virus Andes thuộc “họ” hantavirus.

Thông báo cho biết, WHO đánh giá sự việc lần này hiện gây nguy cơ “thấp” đối với dân số toàn cầu, trong khi nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu ở mức “trung bình”. Sau các biện pháp ứng phó dịch bệnh trước đó, bà Van Kerkhove cho biết hiện không còn ai trên tàu xuất hiện triệu chứng, và nguy cơ lây nhiễm đối với công chúng cũng như cư dân trên đảo vẫn ở mức thấp.

Sau khi được WHO và các cơ quan chức năng Tây Ban Nha phối hợp điều phối, ngày 10/5, du thuyền “Hondius” đã cập cảng đảo Tenerife của Tây Ban Nha, nơi 147 hành khách dự kiến ​​sẽ xuống tàu trong một chiến dịch hồi hương được quản lý cẩn thận với sự tham gia của nhiều quốc gia. Theo các quan chức Tây Ban Nha, những hành khách này sẽ được các cơ quan y tế Tây Ban Nha xét nghiệm để đảm bảo họ không có triệu chứng và sau đó được đưa vào đất liền bằng thuyền nhỏ và hành khách sẽ được sơ tán về nước. Ba mươi thành viên thủy thủ đoàn sẽ ở lại trên tàu và di chuyển đến Hà Lan để khử trùng.

Một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan, đang cử máy bay để sơ tán công dân của họ trên tàu. Một quan chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, 17 hành khách người Mỹ - không ai trong số họ có triệu chứng - sẽ được chuyển đến Trung tâm Y tế Đại học Nebraska. Sau khi được đánh giá sơ bộ tại đơn vị, hành khách sẽ được theo dõi tại nhà trong 42 ngày tiếp theo và việc theo dõi dự kiến ​​sẽ được thực hiện ít nhất mỗi ngày.

Theo WHO, hantavirus chủ yếu do loài gặm nhấm mang mầm bệnh, con người thường bị lây nhiễm do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của động vật gặm nhấm nhiễm bệnh. Virus Andes trong các đợt bùng phát trước đây từng cho thấy khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người, thường chỉ xảy ra khi tiếp xúc gần trong thời gian dài.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.