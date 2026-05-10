Trung Quốc ra mắt máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ tư

Trung Quốc ngày 9/5 đã chính thức đưa vào vận hành máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ tư mang tên Origin Wukong-180. Đây được xem là bước tiến quan trọng của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, đặc biệt ở các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và điện toán lượng tử.

Công ty điện toán lượng tử Trung Quốc Origin Quantum giới thiệu máy tính lượng tử siêu dẫn thế hệ thứ tư do nước này tự phát triển mang tên Origin Wukong-180, ngày 9/5. Ảnh: China daily.

Hệ thống do công ty Origin Quantum phát triển tại thành phố Hà Bắc, thủ phủ tỉnh An Huy. Theo doanh nghiệp này, Origin Wukong-180 được trang bị chip lượng tử siêu dẫn do Trung Quốc tự nghiên cứu và chế tạo với năng lực xử lý mạnh hơn đáng kể so với thế hệ trước. Ngay sau khi ra mắt, hệ thống đã bắt đầu tiếp nhận các tác vụ tính toán lượng tử từ người dùng trên toàn thế giới.

Các nhà phát triển cho biết máy tính lượng tử thế hệ mới tích hợp 4 hệ thống cốt lõi gồm chip lượng tử siêu dẫn đơn nhân 180 qubit, hệ thống đo lường và điều khiển, hệ thống hỗ trợ môi trường vận hành và hệ điều hành lượng tử. Toàn bộ các thành phần đều được phát triển độc lập trong nước, cho thấy nỗ lực xây dựng chuỗi công nghệ tự chủ hoàn chỉnh của Trung Quốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử.

Trước đó, vào đầu năm 2024, Trung Quốc từng ra mắt máy tính lượng tử thế hệ thứ ba Origin Wukong với 72 qubit. Theo công ty phát triển, hệ thống này đã vận hành ổn định hơn hai năm, ghi nhận khoảng 50 triệu lượt truy cập từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời xử lý hơn 900.000 tác vụ tính toán lượng tử trên toàn cầu.

Công ty Công nghệ thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc có trụ sở tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã ra mắt máy tính lượng tử nguyên tử lõi kép mang tên “Hán Nguyên-2”, ngày 7/5. Ảnh SCMP.

Gần đây nhất, ngày 7/5 vừa qua, Công ty Công nghệ thuộc Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc có trụ sở tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã ra mắt máy tính lượng tử nguyên tử lõi kép mang tên “Hán Nguyên-2”. Đây là lần đầu tiên trên thế giới một bộ xử lý lượng tử được nâng cấp từ kiến ​​trúc “lõi đơn” lên “lõi kép” 200 qubit, đạt được một bước đột phá mang tính cách mạng trong kiến ​​trúc cốt lõi của điện toán lượng tử.

Giới chuyên gia nhận định việc liên tục nâng cấp năng lực điện toán lượng tử cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh tham vọng trở thành một trong những trung tâm công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới, trong bối cảnh lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tạo ra các đột phá lớn trong trí tuệ nhân tạo, mật mã học, y sinh và xử lý dữ liệu quy mô lớn.

Ngọc Liên

Nguồn: CGTN/China daily