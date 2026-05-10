Các kho dự trữ dầu toàn cầu giảm với tốc độ kỷ lục

Các kho dự trữ dầu mỏ toàn cầu đang suy giảm với tốc độ được đánh giá là chưa từng có, trong bối cảnh xung đột liên quan Iran làm gián đoạn dòng chảy năng lượng qua khu vực Vùng Vịnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Theo đánh giá mới đây của nhiều tổ chức tài chính quốc tế, việc sụt giảm nhanh các kho dự trữ đang làm gia tăng nguy cơ biến động mạnh về giá năng lượng và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trên thị trường toàn cầu, sau hơn hai tháng hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị hạn chế nghiêm trọng.

Ngân hàng Morgan Stanley ước tính lượng dầu tồn kho toàn cầu đã giảm khoảng 4,8 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ ngày 1/3 đến 25/4, vượt xa mức suy giảm mạnh nhất từng được ghi nhận trong dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Dầu thô chiếm khoảng 60% mức giảm, phần còn lại là các sản phẩm nhiên liệu tinh chế.

Giới phân tích cho rằng dù các tuyến vận tải tại Hormuz được khôi phục trong thời gian tới, sản lượng dầu và hoạt động vận chuyển tại khu vực Vùng Vịnh khó có thể sớm trở lại trạng thái bình thường. Điều này khiến thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung mới trong tương lai.

Bà Natasha Kaneva, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của JPMorgan Chase, nhận định kho dự trữ dầu hiện đóng vai trò “bộ giảm xóc” của hệ thống năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, theo bà, không phải mọi thùng dầu tồn kho đều có thể đưa vào sử dụng do thị trường luôn cần duy trì một mức dự trữ tối thiểu để bảo đảm vận hành.

Các chuyên gia cảnh báo, áp lực lớn nhất hiện tập trung tại một số quốc gia châu Á phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu như Indonesia, Việt Nam, Pakistan và Philippines. Trong khi đó, tại châu Âu, lượng nhiên liệu hàng không dự trữ cũng đang giảm nhanh trước mùa du lịch Hè, làm dấy lên lo ngại nguy cơ thiếu hụt trong những tháng tới.

Ngày 10/5, giá dầu thế giới tiếp tục biến động mạnh dưới tác động của căng thẳng tại Trung Đông. Dầu Brent khoảng 101-118 USD/thùng, dầu WTI khoảng 95-107 USD/thùng.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Businesstimes.