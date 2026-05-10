Tổng thống Erdogan: Châu Âu sẽ dễ bị tổn thương nếu thiếu Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 9/5 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, một cấu trúc châu Âu thiếu vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ “không hoàn chỉnh và dễ bị tổn thương trong quản lý khủng hoảng”, đồng thời nhấn mạnh Ankara tiếp tục là đối tác quan trọng đối với tương lai của châu Âu.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AA

Trong thông điệp nhân Ngày châu Âu, ông Erdogan cho biết, Tuyên bố Schuman – văn kiện đặt nền móng cho tiến trình hội nhập châu Âu – không chỉ là biểu tượng của Liên minh châu Âu (EU) mà còn thể hiện cam kết xây dựng tương lai chung dựa trên hòa bình, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trên toàn lục địa.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, những nguyên tắc hình thành EU cách đây 76 năm hiện đang đối mặt nhiều thách thức do tác động của các cuộc xung đột, bất ổn chính trị và khó khăn kinh tế trên toàn cầu. Ông Erdogan cho rằng các diễn biến hiện nay khiến EU cần theo đuổi các chính sách mang tính bao trùm và đoàn kết hơn nhằm nâng cao khả năng ứng phó khủng hoảng.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU tiếp tục duy trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: TRT

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách quốc gia ứng cử viên gia nhập EU, vẫn là một phần “thiết yếu và không thể thay thế” trong tiến trình này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara mong muốn thúc đẩy quan hệ với EU trên cơ sở cùng có lợi, dựa trên trách nhiệm và nghĩa vụ chung cũng như triển vọng hội nhập đầy đủ.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời bày tỏ kỳ vọng EU sẽ thể hiện thiện chí tương tự trong quan hệ song phương. Theo ông Erdogan, nhu cầu của EU đối với Thổ Nhĩ Kỳ hiện lớn hơn nhu cầu của Ankara đối với khối này và xu hướng đó có thể tiếp tục gia tăng trong tương lai. Ông Erdogan cũng bày tỏ hy vọng Ngày châu Âu sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết trong khu vực, đồng thời gửi lời chúc tới người dân châu Âu và công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU thời gian qua tiếp tục duy trì hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại, năng lượng, di cư và an ninh khu vực, dù tiến trình đàm phán gia nhập EU của Ankara vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt quan điểm giữa hai bên.

Lê Hà.

Nguồn: AA, TRT