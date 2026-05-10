Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 10/5 bắt đầu chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi nhậm chức, trong bối cảnh Seoul và Washington đang đối mặt hàng loạt vấn đề quốc phòng nhạy cảm.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back bắt đầu chuyến thăm Mỹ trong 5 ngày. Ảnh: Chosun daily.

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 5 ngày, ông Ahn dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Pete Hegseth cùng các quan chức quốc phòng cấp cao khác vào ngày 11/5 (giờ địa phương). Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề an ninh song phương và định hướng vận hành liên minh Mỹ - Hàn trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu tiếp tục biến động.

Một trong những chủ đề đáng chú ý là tiến trình chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ sang Hàn Quốc. Trước đó, phát biểu tại một phiên điều trần ở Quốc hội Mỹ, Tư lệnh lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, Xavier Brunson, cho biết Washington đặt mục tiêu hoàn tất các điều kiện cần thiết cho việc chuyển giao vào quý I/2029, trong khi Seoul đang xem xét khả năng hoàn tất quá trình chuyển giao trước năm 2028.

Liên quan đến kế hoạch phát triển tàu ngầm hạt nhân, Seoul cho rằng điều quan trọng hiện nay là triển khai các bước tiếp theo sau khi lãnh đạo hai nước đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc. Theo đó, nếu phía Mỹ hỗ trợ về nhiên liệu, quá trình phát triển và đóng tàu sẽ không gặp trở ngại lớn, đồng thời bày tỏ tin tưởng vòng đàm phán đầu tiên có thể bắt đầu ngay trong nửa đầu năm nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back sẽ thúc đẩy dự án đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với Washington. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Ngoài ra, dư luận Hàn Quốc cũng đặc biệt chú ý tới khả năng Mỹ sẽ chính thức đề nghị Seoul tham gia các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng chiến lược ở Trung Đông.

Trong thời gian qua, chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì lập trường thận trọng và cho biết chưa nhận được yêu cầu chính thức từ Washington. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Mỹ có thể tiếp tục gây sức ép để Hàn Quốc tăng cường vai trò trong các vấn đề an ninh quốc tế.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng dự kiến tổ chức cuộc họp của cơ chế Đối thoại Quốc phòng Tích hợp Hàn - Mỹ cấp thứ trưởng.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun daily/YTN