Nghiêm túc chọn lựa

(Baothanhhoa.vn) - Đã nhiều mùa hè phụ huynh loay hoay với câu chuyện “học bơi” của con em mình. Đó là chọn cách đưa trẻ đến các bể bơi để trang bị kỹ năng sinh tồn trước nguy cơ đuối nước hay chọn cách cho trẻ học “bơi” trong những lớp học thêm văn hóa để tích lũy kiến thức cho chặng “bơi” đường trường đến giảng đường đại học?

Nghỉ hè luôn được rất nhiều đứa trẻ háo hức chờ đợi. Bởi nghỉ hè, chúng sẽ được đi tắm biển, được về quê sống cùng người thân. Một kỳ hè gần gũi với thiên nhiên, nhưng cùng với niềm hứng khởi luôn là sự ám ảnh khi con số tai nạn thương tích, đuối nước liên quan đến học sinh trong những kỳ hè gần đây rất cao.

Trẻ đuối nước phần lớn do không biết bơi. Dù đã có nhiều bể bơi dịch vụ được mở ra gần đây, nhưng số lượng trẻ biết bơi không tăng lên là bao. Lý do bởi mức phí vào bể bơi và học phí dạy bơi không hề rẻ, trong khi những lớp dạy bơi cộng đồng lại không nhiều. Nhưng có lẽ, vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ, nhiều phụ huynh đã chọn kỳ nghỉ hè của con thành kỳ học văn hóa thứ ba. Chưa kết thúc năm học, phụ huynh đã đôn đáo, dò hỏi tìm lớp học hè cho con, với suy nghĩ những lớp học như thế vừa giúp trẻ có thêm kiến thức, vừa giúp phụ huynh quản lý được con cái.

Những vụ tai nạn đuối nước thương tâm trong mỗi mùa hè liên quan đến học sinh dù tác động mạnh đến phụ huynh. Nhưng có vẻ như nguôi ngoai lo lắng, nhiều người lại thấy rất bình thường. Bởi hơn cả sự cấp bách cho việc học bơi của con trẻ để phòng tránh đuối nước, người lớn còn phải lo nỗi lo lớn hơn là sao chúng có thể “bơi” được trong bể kiến thức mênh mông để đến được bến bờ của những danh hiệu. Thôi thì không học bơi năm nay thì sang năm, sang năm nữa vẫn có thể học, nhưng với các môn văn hóa thì không thể. Đó mới là sự cấp bách lớn hơn thúc bách hành động của nhiều phụ huynh.

Giáo dục khác với các ngành khác là luôn có một kỳ nghỉ hè nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho chương trình giáo dục. Kỳ hè là thời gian để học sinh tái tạo tâm hồn và trang bị kỹ năng sống. Nhưng vì những áp lực, nhiều khi áp lực lại do chính phụ huynh tự nghĩ ra và tự huyễn hoặc mình, dẫn đến hai từ nghỉ hè ngày càng trở nên xa xỉ với nhiều học sinh, nhất là ở khu vực đô thị. Vì ước mơ của người lớn, nhiều đứa trẻ đã bị “đánh cắp” kỳ nghỉ hè.

Một kỳ nghỉ hè nữa lại sắp bắt đầu, là lúc phụ huynh phải thật sự nghiêm túc chọn lựa: Cho trẻ học bơi, học các kỹ năng mềm để thích ứng sinh tồn hay tiếp tục hành trình đi tìm con chữ trong những lớp học hè.

Hạnh Nhiên

